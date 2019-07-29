İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çarkı güzel dönerse İzmir’in çarkı da güzel döner

AYCAN KARADAĞ

Ege Bölgesi Sanayi Odası, Temmuz ayı Meclis Toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla düzenlendi. EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Meclis Üyesi sanayicilerin ekonomik gündemi değerlendirildiği toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla projeleri hakkında sanayicileri bilgilendirdi.

TRAFİK RAHATLAYACAK VE YEŞİL ALAN KAZANACAĞIZ

Soyer yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

Harmandalı’da çöpten elektrik üretme meselesi bir buçuk ay içerisinde yapacağız. Aynı zamanda ağaç dikme işi devam ediyor. Orada bir algı vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmamasını uzun zamandır sürdürüyor. Ulaşım ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Buca Metrosu çözüme ulaştı. 1 milyar dolarlık bir bütçeye sahip bir proje olacak. Yeni ulaşım hatlarına ulaştıracağız İzmir’e. İzmir’in merkezine daha az aracın girdiği bir yapı yapacağız. Basmane Garı, Karşıyaka ve Alsancak garı önündeki tramvay hattını yerin altına almayı hedefliyoruz. Bu sayede trafik rahatlayacak ve yeşil alan kazanacağız.

TEKRAR AKDENİZ ÇANAĞINDA ÖNCÜ OLMAYA BAŞLADIK

Butik otopark ve yap-işlet ve devret otoparkları yapacağız. Ulaşım konusunda hızla yol almaya başladık. Kısacası ulaşım ile ilgili yeni düzenlemeler İzmirlilerle ulaşacak. Baykuş seferlerinin sayısını arttırdık. Yeniden arttırdık. Deniz ulaşımında yüzde 3’den yüzde 14’e arttıracağız. En önceliğimiz kentin temizliği olacak. Dünya markası olmak istiyorsak temizliği sağlamak zorundayız. Sürdürebilir temizlik politikası oluşturacağız.3 Ağustos Cuma günü metropol ilçelerde mıntıka temizliği yapacağız halk ile. Kadın eli değecek bu kentte. 500 kadın süpürgecisi alacağız. 2 bin 500 çöp konteynırı ve çöp kutusu alacağız. Kentin vizyonu olarak, biz İzmir’i dünya kenti yapmak zorundayız. Sadece Akdeniz çanağında önderliği tekrar kazanmak değil. Akdeniz çanağından çok önemli bir liman kentiydik ve kan kaybettik. Tekrar Akdeniz çanağında öncü olmaya başladık.

AYRIŞTIRICI DİLDEN BIKTI HALK

Çiğli tramvayı, imar yönetmenliğinde Ankara’dan onay bekliyor. Ankara’dan onay bekleyen çok fazla projemiz var. AKP ile mecliste uyum içinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. 31 Mart’tan itibaren Türkiye’de büyük bir değişim yaşanıyor. Aşağıdan yukarıya bir değişim var. Bu değişim siyasetin yeni şifrelerini hayata soktu. Şeffaflık, kibirden uzak durmak, samimiyet, halka dokunmak ve katılımcı belediyecilik gibi. İnsanlarımız bunları özledi. Ayrıştırıcı dilden bıktı halk. Bir arada yaşamak lazım.

ORTAK AKLI BÜYÜTMELİYİZ

Elektrik fabrikası İzmir’de yüz günde gördüğüm eksiklik kurumların yaptığı tereddüt. Birbirleriyle acayip bir şekilde kopukluk olduğunu gördüm. İnanılmaz güzel işler yapılıyor ama sanki başka şehirde yapılıyor gibi. İletişim yok. Herkes bu çarkın dişi olmasını bilmek zorunda. Yoksa o çark dönmez. Ortak akıl ile hikayeyi sahiplenirse o zaman bu proje olur. Hepimizin birbirimizden haberi olması lazım. Kültürpark buluşması yaptık. Ardından tarım buluşması yaptık. Birileri her kafadan bir ses çıktı denildi. Buna ihtiyaç var. O seslerin birbirini duymaya ihtiyacı var. Ortak aklı büyütmeliyiz. Bunu yaparsak ekmeğimiz büyüyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çarkı güzel dönerse İzmir’in çarkı da güzel döner. O yüzden personelimizin başka bir aşkla çalışması lazım. Bunu oluşturduk. Bu da İzmir’e yansıyacak. İzmir değişecek, Türkiye değişecek. Bu değişim İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden başlayacak.

KÖRFEZ GEÇİŞİNE GEREK KALMAYACAK

Flamingoların ürediği tek metropolüz. Bir cennet yani. Dünyada böyle bir şey yok. Yüzlerce tür kuş ürüyor. Orayı gözümüz gibi koruyacağız. İzmir’den herkesin ziyaret edeceği yer yapacağız. Körfez geçişine gerek kalmayacak. Ulaşım master planı yaparak, saatleri ve sıklıkları artırdığımızda bu sorunu çözeceğiz. En az 20 tane masal evi yapıyoruz. Özellikle tek kadınların çocukları için yapılacak. Karabağlar ve Buca bölgesinde yapacağız. Gençlik merkezleri kuracağız. Hem dil hem de kültürel etkinlikler olacak. Arka mahallere çalışma yapacağız. Önceliğimiz arka mahaller. Planlarımızda sapma yok. Benim mega projem yok. Bir projem olmadan diğer olmuyor. Benim aklımda şekillen İzmir, dünya markası olacak. Dünyanın en çok bilinen 100 kenti arasına gireceğiz.