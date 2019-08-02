İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

AYCAN KARADAĞ/BERKAY SAĞOL

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel Sen Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi yapılan törenle imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel Sen Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi işçilerin verilen teklifi kabul etmesiyle son bulmuştu. Toplam 5 bin 740 memur personeli ilgilendiren süreçte sözleşme imzalandı ve yeni zamlar netleşti. Maaşlara ve sosyal haklara toplamda yüzde 72’lik zam yapıldığı bildirildi. Rakam ise ortalama bin 600 TL’ye denk geldi. Büyükşehir binası önündeki törende sendika temsilcileri ve çalışanlar halay çekerek zammı kutladı.

İmza törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Buğra Gökçe, KESK Şubeleri, CHP’li belediye başkanları ve belediye çalışanları katıldı.

SORUMLULUK ALMAK ZORUNDAYIZ

Törende konuşan Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube Başkanı Anıl Kaçar, gelinen noktadan mutlu olduğunu ve bundan sonraki süreçte sorumluklarının arttığını belirterek, “Yüzlerce emekçiyle toplu sözleşmesinin kürsüsünü yıllar sonra kurduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Eksiğiyle gediğiyle ama tüm samimiyetiyle emekçilerin artık bir sendikası var. Evimizin önünü güzelleştirdik. Bugün hem İzmir için hem Türkiye için sorumluluğumuz var. Devletin açıkladığı yoksulluk sınırının altında yaşıyoruz. Aşımızın için sorumluluk almamız lazım. İş güvenliğimiz için sorumluluk almak zorundayız. Hepimizin emeği için sorumluk almamız lazım. Tek adamlığa teslim olamamak için sorumluk almamız lazım. Bir gece işsiz kalan dostlarımız için sorumluluk almamız lazım. Cumhuriyete savaş açanlara karşı sorumluluk almamız lazım. Yarınlar bizimdir” diye konuştu.

Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube Başkanı Anıl Kaçar

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ise, “Emekçilerin hakkı olan bir toplu sözleşme için mücadele edeceğiz. Hukuki mücadelemizi sürdürdük. Gelen zamları biliyoruz. O anlamıyla fatura hep emekçilere çıkarıldı. Toplu sözleşme masasına oturmak için, basın açıklaması yapmak için, hukuk olmadığı için polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldık. KESK üyeleri ne onların gazlarına ne onların coplarına göz yummadılar, yummayacaklar. Onların kurallarına uyanlar için, onlara biat edenler için sorun yok. Biat edemeyenlere sorun var. KESK içeride kamu emekçiler için ne istediğini net ifada etti. Gerçekten emekçilerin hakları için mücadele eden KESK’tir. Yaşanan bir gerçek var. Dün Ankara’da bir masa kuruldu. Ama bugün burada kurulan masa başka bir masa. Üyelerin iradesiyle kurulan bir masa. Gerçek toplu sözleşme masası bu. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Bakanları biz değil ama belediye başkanlarını biz seçiyoruz. İzmir’de doğrusunu yaptığınızı bugün görüyoruz. Şimdi İzmir’i daha güzel yerlere taşıyacaksınız” diye konuştu.

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Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt

“YİNE DÖNECEĞİZ DEMİŞTİK VE DÖNDÜK”

Tüm Bel Sen 1 Nolu eski Sube Başkanı Çağdaş Yazıcı da, “9 ay sonra bir aradayız. İki sene önce burada konuşmuştuk. Yine döneceğiz demiştik ve döndük. Planladığımız gibi olmadı ama olsun. Zorlu zamanlardan geçtik. Yeteri kadar örgütlüyseniz ve dostlarınız varsa her mücadeleyle savaşırsınız ve kazanırsınız. Bizim hikayemiz var. Bunu gösterdik. Bu hepiniz sayesinde olduk. Mücadelemiz bununla kalmasın. Daha da büyütelim. Bu arada Öykü’nün hepinize selamı var” dedi.

Eski Tüm Bel Sen 1 Nolu Sube Başkanı Çağdaş Yazıcı

“İMZALADIĞIMIZ SÖZLEŞMEYİ SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, ele ele mücadele vurgusu yaparak, “Bu gülen yüzlerle bir arada olmak her şeye değer. İyi ki başkan olarak seçilmişim. Hepinizle ile tek tek gurur duyuyorum. Bugün beraber yürüttüğümüz çalışmada Türkiye’ye örnek hareketler yaptık. Sandıklar kurularak emekçiye soruldu. Ankara’da yapılan sözleşmeye bakın bir de İzmir’de yapılan sözleşmeye bakın… El ele olmayı gösterdik. Örgütlü güç önemlidir. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz. Bunu hep birlikte söylemiş olduk. Asıl iş buradan sonra başlıyor. Biz bütün İzmir’e kurtuluş yok tek başına dedirtmeliyiz. Bir gün bu sloganı tüm İzmir ile haykırmayı diliyorum. Bizi ayrıştırma planlarına inat hep beraber bu sloganı atacağız. Bizim sorumluluklarımız var. Büyün sorumluklara aynen katılıyorum. Bizim mazeretimiz yok. Diğer illerin olabilir ama bizim yok. Biz toz kondurmayacak bir şekilde başka bir İzmir, olduğunu göstermek zorundayız. Hep beraber mutlu bir hayat kurabilmek için yapmak zorundayız. İmzaladığımız sözleşmeyi sonuna kadar sahip çıkacağız” ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

CİDDİ KAZANIMLAR VARDIR

Son olarak BirGün’e açıklamalarda bulunan Tüm Bel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Mümtaz Başer, şunları dile getirdi:

“Tüm Bel Sen yetkili sendika olduktan sonra arkadaşlarımız Toplu İş Sözleşmesi maddelerini işyerinde anket uygulayarak belirlemişlerdir. Belediye başkanıyla ve belediye yönetimiyle masaya oturmuşlardır ve sonuç olarak bir mutabakat çıkmıştır. Bu mutabakatı yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı bir referandumla imzalanma usulüyle, belki Türkiye’de emek hareketi açısından ilk kez sendikal demokrasiyi işyerlerine taşıyarak sonuçlanmıştır. Belediye çalışanlarıyla birlikte yönetilmesine dair, kadına yönelik şiddete dair maddeler vardır içerisinde. Demokrasinin hayata geçmesiyle ilgili çok ciddi kazanımlar vardır. Belediye çalışanları bir nebze olsun hayatlarını daha iyi yaşayacaklardır.”