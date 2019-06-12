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12.06.2019
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden karne sürprizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, karnelerini alacak öğrenciler için bu hafta sonu sürpriz bir tatil hediyesi hazırladı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nı tamamlayarak karnelerini alan çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladı.

Çocuklar zorlu sınav ve ders maratonunun sona ermesini hep birlikte kutlayacak.

Karnelerini alan minikler 15 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da Kültürpark Ahşap Sahne’de gerçekleşecek Kültürpark Karne Şenliği’nde tüm yılın yorgunluğunu atacak.

Çocuk pedagojisi üzerinde uzun yıllar çalışmalarda bulunan uzman sanatçılar tarafından tasarlanan etkinlikler çocukların tatil heyecanını şenliğe dönüştürecek. Gerçekleşecek etkinlikte çocuk animasyonları, çocuk müzikleri konseri, yüz boyama, balon katlama, çocuk tiyatrosu, spor gösterileri, mim, tahta bacaklar ve interaktif oyunlar yer alacak. Ayrıca geleneksel hale gelen sek sek, mendil kapmaca, körebe, topaç, istop, dokuz kiremit ve yağ satarım bal satarım gibi sokak oyunları da oynanacak.

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