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27.07.2019
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Pagos Üretici Pazarı’na ulaşım kolaylığı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Kadifekale’de ikincisi kurulacak ‘Üretici Pazarı’na İzmirlilerin ulaşımını kolaylaştırmak için kentin 6 farklı noktasından sefer kaldırıyor. Saat 09.00’dan itibaren iki saat arayla Mavişehir Ege Park, Bornova Meydan, Fahrettin Altay Metro, Gaziemir Belediyesi, Şirinyer Migros ve Yeşilyurt İZSU önünden kalkacak otobüsler son seferlerini 15.00’te yapacak.

İzmir Kadifekale’de 20 Temmuz 2019’da açılan Pagos Üretici Pazarı, bu cumartesi ikinci kez kuruluyor. Kentin tarihi simgelerinden Kadifekale’de hem üreticinin doğrudan tüketiciyle buluşması hem de bölgenin marka değerini artırması beklenen üretici pazarına bundan böyle her cumartesi günü kentin altı farklı noktasından, seyir zevki yüksek otobüslerle servis hizmeti de verilecek.

100’den fazla kadın üretici, 24 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 12 üretici kadın kooperatifinin bulunduğu pazara ulaşım için Konak Bahribaba otobüs durağından 15 dakikada bir hareket eden 33 numaralı Kadifekale hattına ek olarak konulan seferler, pazarı tüm İzmirlilerin adeta ayağına getirecek.

Sabah saat 09.00’dan itibaren iki saat arayla Mavişehir Ege Park, Bornova Meydan, Fahrettin Altay Metro, Gaziemir Belediyesi, Şirinyer Migros ve Yeşilyurt İZSU önünden kalkacak otobüsler Kadifikale’ye son seferini 15.00’te yapacak.

Mavişehir Ege Park önünden kalkan otobüs 09.30’da Karşıyaka İskelesi’nden, Bornova Meydan’dan kalkan otobüs 09.15’te Ege Üniversitesi Metro Durağı’ndan, Fahrettin Altay Metro önünden kalkan otobüs 09.15’te Göztepe İskelesi’nden, Yeşilyurt İZSU önünden kalkan otobüs ise 09.15’te Üçyol Meydan’dan yolcu alarak Kadifekale’ye doğru hareket edecek. Gaziemir Belediyesi ile Şirinyer Migros önünden kalkacak otobüsler ise doğrudan Kadifekale’ye geçecek.

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ, DANS GÖSTERİLERİ VE KONSERLER OLACAK

Cumartesi günü kurulacak pazarda yine çocuk etkinlikleri, dans gösterileri ve konserler olacak. 11.00’de İzmir Halk Tiyatrosu orta oyunundan yaratıcı dramaya kadar uzanan özel bir programla sahnede olacak. 14.00’te ise halk oyunlu ritm gösterisi yapılacak. 16.00’da ise Grup Mendirek bir halk müziği konseri verecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in farklı dönemlerine ait kalıntılar taşıyan, kentin simgelerinden Kadifekale’nin gün yüzüne çıkması, turizm ve cazibe merkezi olması için hayata geçirdiği Pagos Üretici Pazarı 20 Temmuz’da açıldı. Pazarda bal ve zeytinyağı gibi ürünler, tandır ekmeğinden midyeye, el işi ürünlerden dokuma halılara kadar çok zengin bir ürün çeşitliliği var. Pazar her cumartesi 10.00’dan itibaren gün boyunca açık olacak.

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