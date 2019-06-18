İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde yeni görev dağılımı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından “hizmetlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla” yapıldığı belirtilen yeni görev dağılımı çerçevesinde belediye şirketlerinin yönetimlerinde değişikliğe gidildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Soyer’in onayıyla yürürlüğe giren değişiklikler sonucu şirket yönetimleri şu isimlerden oluştu:

İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç SOYER İZFAŞ Genel Müdür Canan KARAOSMANOĞLU İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan BEY İZULAŞ Genel Müdür Arda ŞEKERCİOĞLU İZDENİZ AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay BOZOĞLU İZDENİZ AŞ. Genel Müdür Utku ARSLAN METRO AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ufuk TUTAN METRO AŞ. Genel Müdür Sönmez ALEV İZELMAN AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan AKYARLI İZELMAN AŞ. Genel Müdür Burak Alp ERSEN İZBETON AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç SOYER İZBETON AŞ. Genel Müdür Heval Savaş KAYA İZBELCOM AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal İZGİ İZBELCOM AŞ. Genel Müdür Ahmet Ersagun YÜCEL GRAND PLAZA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Özcan IŞIKLAR GRAND PLAZA AŞ. Genel Müdür Hasan İKAT İZENERJİ AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan TOTUK İZENERJİ AŞ. Genel Müdür Ali Celal ERGİN ÜNİBEL AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çınarlı MUTLU ÜNİBEL AŞ. Genel Müdür Nihal AĞCA EGEŞEHİR PL.AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Şakir BAŞAK EGEŞEHİR PL.AŞ. Genel Müdür Ekrem TÜKENMEZ BAY-SAN AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Buğra GÖKÇE BAY-SAN AŞ. Genel Müdür Cengiz TÜRKSOY