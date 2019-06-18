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19.06.2019
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İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde yeni görev dağılımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerine, Başkan Tunç Soyer tarafından yeni atamalar yapıldı.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından “hizmetlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla” yapıldığı belirtilen yeni görev dağılımı çerçevesinde belediye şirketlerinin yönetimlerinde değişikliğe gidildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Soyer’in onayıyla yürürlüğe giren değişiklikler sonucu şirket yönetimleri şu isimlerden oluştu:

İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç SOYER
İZFAŞ Genel Müdür Canan KARAOSMANOĞLU
İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan BEY
İZULAŞ Genel Müdür Arda ŞEKERCİOĞLU
İZDENİZ AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay BOZOĞLU
İZDENİZ AŞ. Genel Müdür Utku ARSLAN
METRO AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ufuk TUTAN
METRO AŞ. Genel Müdür Sönmez ALEV
İZELMAN AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan AKYARLI
İZELMAN AŞ. Genel Müdür Burak Alp ERSEN
İZBETON AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç SOYER
İZBETON AŞ. Genel Müdür Heval Savaş KAYA
İZBELCOM AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal İZGİ
İZBELCOM AŞ. Genel Müdür Ahmet Ersagun YÜCEL
GRAND PLAZA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Özcan IŞIKLAR
GRAND PLAZA AŞ. Genel Müdür Hasan İKAT
İZENERJİ AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan TOTUK
İZENERJİ AŞ. Genel Müdür Ali Celal ERGİN
ÜNİBEL AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çınarlı MUTLU
ÜNİBEL AŞ. Genel Müdür Nihal AĞCA
EGEŞEHİR PL.AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Şakir BAŞAK
EGEŞEHİR PL.AŞ. Genel Müdür Ekrem TÜKENMEZ
BAY-SAN AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Buğra GÖKÇE
BAY-SAN AŞ. Genel Müdür Cengiz TÜRKSOY

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