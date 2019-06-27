İzmir Büyükşehir’de toplu sözleşme masası kuruldu

AYCAN KARADAĞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen, Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmeleri için masaya oturdu. Konu hakkında BirGün’e açıklamalarda bulunan Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Anıl Kaçar, “İşyerinde daha verimli ve odaklı kamu hizmeti yapılabilmesi için bu toplu iş sözleşme taslağının ciddiye alınması gerekiyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Buğra Gökçe, Barış Karcı, Ahsen Düşenkalkan, Adnan Çelikkal ve Nursen Daşlıçay’ın İzmir Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube adına da Anıl Kaçar, Recep Temel ve Birkan Acar’ın katıldığı görüşmede ayrıca iş yeri temsilcileri olarak Sultan Tazegül, Salih Deniz Islakoğlu, İnan Temiz ile Ege Bölge Avukatı Nazan Sakallı Aktaş yer aldı.

Görüşmede şu 7 teklif sunuldu;

Büyükşehir Belediyesi’nin; Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ödentisinin aynı kalması, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 1000’er TL’lik iki ikramiye verilmesi, kreş sayısının sendika ile yapılacak çalışma doğrultusunda artırılması, yemekhane iş ve işleyişinin sendika ile birlikte yapılacak düzenleme ile artırılması, İZSU’nun en yakın zamanda yemek ihalesine çıkması, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının tamamı için sosyal tesisin yapılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının ivedi olarak açılması.

Tüm Bel-Sen Sendikası’nın önerilerileri ise; Toplu İş Sözleşmesi ödeneğinin taslakta sunulan şekilde tekrardan ele alınması; belediye yönetimi tarafından teklif edilen rakamın (1054 net) konuşulabilir olmadığı, ikramiyenin taslaktaki gibi 3 taneyle aynı kalması, özel çalışma koşulları olan (zabıta, İZSU, itfaiye, güvenlik gibi) personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin bir sonraki toplantıda daha geniş ele alınarak sorunlara çözüm üretilmesi, eğitim, yakacak yardımı yapılması şeklinde 4 teklif verdi.

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“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Toplantı sonrası BirGün Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Anıl Kaçar şunları dile getirdi:

“Biz toplu iş sözleşme taslağını vermiştik daha önce. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 6 bin memur var. Tüm iş yerlerini gezerek, emekçilerin taleplerini taslakta yazdık. Bu talepler ise işverenle gerçek bir mutabakat anlamını taşıyan taleplerdir. Biz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik şartlarını zorlayacak talepler istemedik. Diğer taraftan bazı sorunlarımızı da dile getirmedik. En temel sıkıntıları ortaya koyduk. Bu mutabakat, emekçilerle birlikte hazırlandı. İş yerinde daha verimli ve odaklı kamu hizmeti yapılabilmesi için bu toplu iş sözleşme taslağının ciddiye alınması gerekiyor. Biz bu konuda ısrarcı olacağız. Geri adım atmayacağız.”