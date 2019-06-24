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25.06.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN İzmir Büyükşehir’den arıcılığa destek

İzmir Büyükşehir’den arıcılığa destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla Büyükşehir, özellikle kadınlara ve gençlere iş imkanı sağlamak için önümüzdeki günlerde Tire, Kemalpaşa, Menemen, Foça ve Aliağa ilçelerinde eğitim çalışmalarına başlayacak

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Kırsalda kalkınmayı sağlamak üzere her türlü tarımsal üretimi destekleme hedefiyle yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerine de özel bir önem veriyor.

Son olarak Bayındır, Ödemiş, Bergama, Torbalı’nın Ahmetli, Kiraz Dokuzlar ve Olgunlar, Urla’nın Barbaros ve Menderes’in Efemçukuru mahallelerinde 167’si kadın 350 köylüye arıcılık eğitimi verildi. Eğitime katılan 350 üreticiye toplam 1.310 adet arılı kovan, 654 adet boş kovan, arıcılık ekipmanlarından ve maskeden oluşan toplam 350 takım arıcılık malzemesi dağıtıldı.

Arıcılık yaparak geçimlerini sağlamaya başlayan çiftçilerin yüzleri gülerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkan Soyer’in talimatıyla projeyi yaygınlaştırmak için kolları sıvadı. Tire ve Foça’da ilk kez arıcılık eğitimi vermeye hazırlanan Büyükşehir’in programında bu yıl Kemalpaşa, Aliağa, Menemen ilçeleri yer alıyor.  

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GENÇ ÜRETİCİLER TEŞVİK EDİLİYOR

Arıcılığın desteklenmesi çalışmaları kapsamında 17 ilçede, Karaburun, Urla, Kınık, Beydağ, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Bayındır, Bergama, Kemalpaşa, Dikili, Aliağa, Kiraz, Torbalı, Çeşme, Menemen ve Ödemiş’te 1035’i kadın 1656 üreticiye 6490 adet arılı kovan, 3400 boş kovan ve malzeme desteği sağlandı. 35 yaş altı 320 genç üretici eğitimden geçirilerek arıcılığa özendirildi ve gençlere yeni bir iş kapısı oluştu. Kırsalda yaşayan kadın üreticilere kolaylıkla ulaşmak ve eğitim vermek için mobil eğitim aracı kullanıldı.

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