İzmir Büyükşehir’den ‘Harmandalı’ haberlerine açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Harmandalı çöp depolama alanında çıkan yangın ile yapılan açıklamalara yanıt geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangının Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nde değil, tesis sınırları dışında izinsiz ve ruhsatsız olarak ayıklama işi yapan kişiler tarafından kurulan hurda depolarında çıktığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, açıklamasında “Bazı yayın organlarında 6 Temmuz gecesi yer alan haberde, Harmandalı Düzenli Atık Depolama işçilerin gece uyuduğu sırada yangın çıktığı belirtilmiş, İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi tarafından yangında olası bir işçi katliamının eşiğinden dönüldüğü ifade edilerek, belediyenin işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlem alması gerektiği belirtilmiştir,” hatırlatmasında bulundu.

Çıkan haberlerin doğru olmadığına vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangının Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nde değil, tesis sınırları dışında (çöpün serilip işlendiği ve örtüldüğü alanın uzağında) izinsiz ve ruhsatsız olarak ayıklama işi yapan kişiler tarafından kurulan hurda depolarında çıktığını belirtti.

Haberde bahsi geçen yangın ve depolarda kaldığı belirtilen ayıklamacıların İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlantısının bulunmadığını belirten açıklamada şu noktalara dikkat çekildi:

* Yaz aylarında tesisin etrafında olası yangınlara karşı açılan Yangın Emniyet Şeridi sayesinde tesis zarar görmemiştir. Yangın sırasında yine makine ve ekipmanlarımız ile birlikte her türlü tedbir alınmıştır.

*2012 yılından beri Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol gereği kentimizde oluşan ve toplanan tıbbi atıklar Manisa’da bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ne gönderilmektedir. 2016 yılından bu yana Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’ne evsel atık ve örtü malzemesi olarak temiz hafriyat toprağı dışına atık alınmamaktadır.

*Tesis, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümler çerçevesinde düzenli depolama kıstaslarına uygun işletilmekte ve günlük örtü malzemesi ile örtülmektedir. Tesiste İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm faaliyetler gerçekleştirilmiş; risk analizi, acil eylem planı yapılmış, personelin periyodik muayeneleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tamamlanmış, kontroller düzenli olarak devam etmektedir.

ÇÖPLÜK ENERJİ SANTRALİNE DÖNÜŞÜYOR

Öte yandan Harmandalı Katı atık depolama alanının rehabilitasyonu, atıklardan enerji üretim tesisi ve fiziksel ayrıştırma tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar için beklenen ÇED belgesinin 15 Mayıs’ta alındığı ve Eylül ayından itibaren İzmir’de çöpten elektrik üretiminin başlamasının hedeflendiği açıklandı.