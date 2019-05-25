İzmir ‘Demokrasi Nöbeti’ne devam ediyor

AYCAN KARADAĞ

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu kararı ile yenilenmesine protesto için İzmir Barosu tarafından başlatılan Demokrasi Nöbeti devam etti.

Grup adına açıklama yapan İzmir Tabib Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı, “Millet iradesinin tecelli edeceği 23 Haziran seçimlerinde seçmenlerin “Tarih önünde hükümsüz” olan bu gerekçeden yoksun kararı tarihin çöplüğüne yollayacaklarına inancımız tamdır” dedi.

İzmir Barosu ana binası önünde başlatılan ve daha sonra her hafta Cuma günü için Konak Sümerbank önünde devam etmesi kararlaştırılan Demokrasi Nöbeti, bugün İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin de katılımı ile gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Beydağ Belediye Başkanı Ferudun Yılmazlar, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Tabip Odası başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, CHP İzmir İl başkanı Av. Deniz Yücel, CHP Karabağlar İlçe başkanı Ali İhsan Yıldız, ÖDP İzmir İl Örgütü yöneticileri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Gıda-İş Ege Bölge Temsilcisi Gürsel Köse, SES İzmir Şube Eş başkanları Hülya Baran Ulaşoğlu ve Dr. Faruk Sürenkök, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu temsilcisi Melih Yalçın, Birleşik Haziran Hareketi İzmir Meclisi temsilcileri, Halkevleri İzmir temsilcileri ile bazı demokratik kitle örgütü temsilcileri de Demokrasi Nöbeti’nde hazır bulundu.

Demokrasi Nöbeti’nde, İzmir Müzisyenler Derneği sahne aldı.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

İlk olarak konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Türkiye’ye 31 Martta bahar geldi. İzmir’de bahar hep vardı. Baharın dalları yeşerdi. Tüm ülkede oldu. Aslında İstanbul’a da bahar gelmişti. Ekrem Başkan, 18 gün başkan oldu. Bu 18 günde neler yaptığını herkes gördü. Hukuksuz bir şekilde YSK mazbatayı geri aldı. İzmir Barosu demokrasiye inandığı için demokrasi nöbeti başlattı ve tüm Turkiye’yi hareketlendirdi. Nefes aldığımız bu kent, tüm Turkiye’ye nefes verdiği için teşekkür ediyoruz. Yarın İstanbullulara bu coşkuyu anlatacağım. 23 Haziranda kazanan demokrasi olacak biz kazanacağız. Her şey çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

“KARARIN HİÇBİR MANTIKLI YANI YOKTUR”

Özkoç’un ardından basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı, şunları dile getirdi:

“Bildiğiniz gibi Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Mayıs 2019 tarihinde alınan karar ile, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ve yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Ancak dün açıklanabilen YSK’nin gerekçeden yoksun gerekçeli kararı bize seçimin değil, bu kararın şaibeli olduğunu anlatması bakımından yeterli olmuştur. Bu kararın hukukun evrensel temel ilkeleri , mevcut yasalar ve bizzat YSK’nin kendi içtihatlarına göre değil, siyasal iktidarın baskılarıyla alındığı bir kez daha ortaya konmuştur. Kararda oyların nasıl çalındığı, seçmenin iradesinin nasıl sakatlandığına dair tek bir ibare yoktur. Sandık başkanları seçmenin oyunu nasıl değiştirdi, açıklanmamıştır. Kararın hiçbir mantıklı yanı yoktur. Karara itiraz eden dört YSK üyesi demokrasiyi, hukuku kurtarmaya çalıştıklarını ortaya koysa da, bunu başaramamıştır.

“CİDDİ KAYIPLARA NEDEN OLMAKTADIR”

Bağımsız ve tarafsız olması gerekirken, giderek siyaset stratejilerinin taktik alanı olarak kullanılmaya başlayan yargı, yurttaşların adalete dair güven ve inançlarında da ciddi kayıplara neden olmaktadır. YSK kararı, yaşamakta olduğumuz bu adalet yitiminin, sandığa düşen payından başka bir şey değildir. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, hukuksuzluğun meşrulaştırıldığı bir geçmişle mücadele ederken, bu anlayışın ve uygulamaların gelecekte de sürmesine izin vermeyeceğiz. Millet iradesinin tecelli edeceği 23 Haziran seçimlerinde seçmenlerin ‘Tarih önünde hükümsüz’ olan bu gerekçeden yoksun kararı tarihin çöplüğüne yollayacaklarına inancımız tamdır.