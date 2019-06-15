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15.06.2019
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İzmir Edebiyat Festivali Murathan Mungan’la başladı

4. İzmir Edebiyat Festivali, bu yılki Onur Konuğu Türkçenin en önemli şair ve yazarlarından Murathan Mungan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Dil ve edebiyat üzerine değerlendirmeler yapan Mungan, kendisine sunulan onur ödülünü ise tutuklu bulunan yayıncı Osman Kavala ile paylaşmak istediğini söyledi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Türkiye’den ve farklı ülkelerden önemli şair ve yazarları bir araya getiren İzmir Edebiyat Festivali bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. İtalya, Macaristan, Polonya, Suriye ve Filistin’den konuk edebiyatçıların yer aldığı festivalin Kültürpark’ta düzenlenen açılış töreninde bu yılın onur konuğu Murathan Mungan konuştu.

Mungan’ı dinleyen sanatseverler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı. Dilin toplumlar için önemine dikkat çeken Mungan, “Dilini kaybeden bir toplumun onu bir arada tutacak harcı kalmamış demektir. Bu ise asırlara yayılacak bir kayıptır. Edebiyat her çeşit akıl tutulmasına karşı bir panzehirdir” dedi.

EDEBİYATIN ÖLÜMÜ İNSANLIĞIN ÖLÜMÜDÜR

Hayalleri olmayan toplumların bilim adamlarının da olmayacağını ifade eden şair Mungan, “İnsanlığın ilerlemesi için sanata ve edebiyata ihtiyaç vardır. Hayali olmayan insanlar yetiştiriyorsunuz. Hayalleri olmayan insanlarla gelecek kazanılmaz. Bireyselleşmemiş toplumlar neye inanırsa inansın, ümmet ve kabile aşamasında kalırlar. Ülkemizde kitap okuma alışkanlığının olmadığı bilinen bir durum. Sadece okuryazar olmak yetmez. Günümüzde edebiyatın, şiirin, tiyatronun öldüğü söyleniyor. Bunların ölümü bir bakıma insanlığın, uygarlığın, ruhun ölümüdür. Ölmezliğin ancak şehitlere yani yine ölülülere atfedildiği toplumlarda yaşamak ve yaşatmanın önemini vurgulamak gerekiyor. Şiir sanatını yalnızca aşk şiiri sandıkları gibi aşktan vazgeçtikleri zaman şiirle bağlarını da koparıyorlar…

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Çok az kitap okuyan kişilere bir kitap önerdiğimde ‘bu roman biraz kalın, nasılsa filmini çekerler onu izlerim’ diyorlar. Bu insanlar kitap okuyan veya film izleyen değil konu takip eden insanlar. Konu dediğimiz şey ise çok yanıltıcı. Çünkü dünyada yazılmamış konu kalmadı… Edebiyat haz verir. Hazza düşman bir toplumda büyüdük. Muhafazakârlık kültüründen kopamadığımız için ayıp bir şey gibi algıladık. Oysa ben Reşat Ekrem Koçu’yu ne zaman okusam, haz duyuyorum” diye konuştu.

Murathan Mungan etkinliğe onur konuğu olarak seçilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederken “Ben bu onur ödülünü 591 gündür tutuklu olan Osman Kavala ile paylaşmak istiyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise doyulmaz söyleşisi nedeniyle Mungan’a teşekkür etti ve sanatçının konuşmasına atıfta bulunarak, “Ölümsüzlüğü ölümde aramıyor İzmirliler. Ölümsüzlüğü aşkta arıyoruz biz” şeklinde konuştu.

Gecenin son konuğu olarak sahne alan Grup Gündoğarken, sevilen şarkılarını festival konukları için seslendirdi.

Bu yıl dördüncüsü “Edebiyat Güldürür” temasıyla düzenlenen Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, 22 Haziran’a dek İzmirlileri, önemli şair ve yazarlarla bir araya getirecek. İtalya’nın yaşayan en büyük şairlerinden ve dünyaca tanınan Milo de Angelis de sanatseverlerle buluşacak.

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