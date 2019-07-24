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24.07.2019
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İzmir fabrikasını bekliyor, Erdoğan onaylamıyor

birgun.net birgun.net

İzmir Büyükşehir Belediyesi, içi boşaltılarak yıkılmaya terk edilen Tarihi Elektrik Fabrikası’nı 35 milyon liraya satın almasına rağmen fabrikanın tahsisi hâlâ yapılmadı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşıyarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği soru önergesinde tahsisin neden gerçekleşmediğini sordu.

Bakan “Cumhurbaşkanlığı’na soruyoruz; İzmir’e ve İzmirlilere kazandırılmayı bekleyen Tarihi Elektrik Fabrikası’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi için Cumhurbaşkanı’ndan beklenen onay ne zaman gelecektir” dedi.

AKP’nin, Cumhuriyet’in tüm kazanımlarını özelleştirme adı altında peşkeş çektiğini söyleyen Bakan şöyle konuştu: “Bu girişimlerden biri İzmir’den döndü. 1943’te kamulaştırılarak İzmir Belediyesi’ne devredilen ve bugün ‘Korunması Gerekli Kültür Varlığı’ niteliğinde olan Tarihi Elektrik Fabrikası, tekrar ‘özelleştirilmek’ istendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleye girdi, 35 milyon TL’ye içi boşaltılan ve yıkılmaya terk edilen tarihi fabrikayı satın aldı. Oysa İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 Ağustos 2016 ve 20 Ocak 2017 tarihlerinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yazı yazarak Tarihi Elektrik Fabrikası’nın kente kazandırılması için tahsisini istemişti. Fakat hiçbir yanıt alamamıştı. Halbuki kamu arazilerinin çoğu özellikle AKP’li yerel yönetimlere bedelsiz tahsis ediliyor. İş muhalefete gelince, İzmir’e gelince, İzmir Büyükşehir Belediyemiz kamu hizmeti için ‘kamudan kamuya’ para ödemek zorunda bırakılıyor”

Erdoğan’dan uzun süredir onaylamıyor

Tarihi Elektrik Fabrikasının, İzmir’in tarihi ve kent hafızasının yapı taşlarından biri olduğunu belirten Bakan, fabrikanın kente kazandırılması için yerel yönetimin hazır olduğunu söyledi. Bakan fabrikanın tahsisi için beklenen onayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmediğini ifade ederek şu soruları yöneltti:

• 35 milyon TL bedelle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı İzmir Alsancak’taki Tarihi Elektrik Fabrikası’nın belediyeye verilmesi için gerekli işlemler neden yapılmamaktadır?

• İzmir’e ve İzmirlilere kazandırılmayı bekleyen Tarihi Elektrik Fabrikası’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi için Cumhurbaşkanı’ndan beklenen onay ne zaman gelecektir?

• Kamu arazileri çoğu AKP’li belediyelere bedelsiz tahsis edilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi kamu hizmeti için neden ‘kamudan kamuya’ para ödemek zorunda bırakılmıştır? Tarihi Elektrik Fabrikası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne neden bedelsiz tahsis edilmemektedir?

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