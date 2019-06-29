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30.06.2019
Anasayfa Ege'de BirGün İzmir Festivali’nde sona gelindi

İzmir Festivali’nde sona gelindi

33.Uluslararasi İzmir Festivali Şangay Filarmoni ve Fazıl Say konseri ile kapanıyor

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı’nın katkıları ve Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali sona eriyor.

Festival 1 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı klasik müzik dünyası içinde hızla yükselen Şangay Filarmoni eşliğinde piyanist Fazıl Say’ın konseri ile sona erecek.

Şefleri Liang Zhang yönetiminde başarıdan başarıya koşan Orkestra AASSM’de saat 21.00 de başlayacak konserde Beethoven ve Dvorak’ın eserlerini seslendirecek.

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