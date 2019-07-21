İzmir Film Festivali yarın başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Asitem destekleri ile yapılan Uluslararası İzmir Film Festivali’nde gösterim filmleri yarın, (22 Temmuz Pazartesi) şehrin dört bir tarafında sinemaseverlerle buluşuyor.

Türkiye’nin ilk ve tek vizyon filmleri festivali olan Uluslararası İzmir Film Festivali’nde kısa film, belgesel film, kısa animasyon film, yabancı kısa film, yabancı belgesel film dallarında finale kalan filmler 22, 23 ve 25 Temmuz tarihlerinde Kültürpark İzmir Sanat’ta halk ile buluşuyor.

İzmir halkına ücretsiz bir sanat keyfi sunacak olan Uluslararası İzmir Film Festivali, vizyon filmi adaylarının gösterim takvimi ise şöyle:

Kültürpark Lozan

-MÜSLÜM 24 / Temmuz Saat:21.00

-DELİLER: FATİH’İN FERMANI / 25 Temmuz 21.00

Bornova Büyükpark

-MÜSLÜM / 23 Temmuz Saat:21.00

-HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN / 25 Temmuz Saat:21.00

Gaziemir Festival Alanı

-HEDEFİM SENSİN / 17 Temmuz Saat:21.00

-YOL ARKADAŞIM 2 / 24 Temmuz Saat:21.00

-AİLECEK ŞAŞKINIZ / 31 Temmuz Saat:21.00

Çamdibi Festival Alanı

-MÜSLÜM / 24 Temmuz Saat:21.00

Havagazı Fabrikası

-CEBİMDEKİ YABANCI / 23 Temmuz Saat:21.00

Tire Kültür Merkezi

-RENKLİ BALIK: YENİ DÜNYALAR KAŞİFİ / 23 Temmuz Saat:21.00



KÜLTÜRPARK’TA YILDIZLAR GEÇİDİ

İzmir’in kalbi Kültürpark’ta hem film gösterimleri hem de ödül töreninin yapılacağını belirten Asitem Başkanı Muammer Sarıkaya, “Ödül töreninde Türk Sineması’nın yıldızlarını İzmirliler ile buluşturacağız. Kırmızı halı geçidinde ve ödül töreninde İzmirliler yarışmacı oyuncular, yönetmenler ve yapımcıları görme fırsatı bulacaklar. Tüm İzmirli sinemaseverleri festivalimize ve ödül törenine bekliyoruz’’ diye konuştu.

“ALTIN ARTEMİS ÖDÜLÜ” VERİLECEK

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kazananlara “Altın Artemis Ödülü” verileceğini belirten festival düzenleyicisi ASİTEM (Anadolu Sinema Televizyoncular Meslek Birliği ) yönetim kurulu başkanı Muammer Sarıkaya,“Kültür Ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi destekleri ile yapılan İzmir Film Festivali kısa sürede Türkiye’nin en önemli festivalleri arasına girmiştir. Gişe filmleri ve Vizyon filmlerinin ödüllendirildiği ilk ve tek film festivali olmamızdan dolayı da sinema sektörü ayrı bir önem veriyor. Oylamanın halk tarafından yapılması ise sektör tarafından ayrı bir ilgi görmesini sağladı” dedi.

TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

İzmir Film Festivali’nde tüm film gösterimlerinin ücretsiz olarak yapıldığını belirten Başkan Sarıkaya, “Ödül gecesinde halkımızın bir çok ünlü sanatçı ile bir araya gelmesini, fotoğraf çektirmesini sağlayacağız” diye konuştu.