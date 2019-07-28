İzmir Gazeteciler Cemiyeti 73 yaşında

28 Temmuz 1946 tarihinde kurulan İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) 73. yaşına ulaştı.

Kuruluşundan bu yana dayanışmayla gazetecilik mesleğine ilişkin sorunlara çözüm üretmeye çabalayan İGC, güçlü bir İzmir basını için çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.

908 üyesiyle Türk basınının saygın kurumlarından biri olan İGC, Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması, İsmail Sivri Çocuk Öyküleri Yarışması, Şakir Süter Gazetecilik Yarışması gibi gelenekselleşen etkinliklerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve belediyeler iş birliğinde Eflatun Nuri Karikatür Yarışması, Basın Özgürlüğü Ödülü gibi etkinliklere katkı sağlıyor, paydaş oluyor.

İGC’nin Basmane’de Aziz Vukolos Kilisesi müştemilatında oluşturduğu İzmir Basın Müzesi’nde İzmir ve Türk basınının tarihi gün yüzüne çıkıyor. Müzede öldürülen gazeteciler odası, karanlık oda, matbaa, pikaj-montaj bölümü ve kamera canlandırmaları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İzmir Basınından Portreler-Hatıratı Matbuat belgeselleri ile 100’ü aşkın gazetecinin kişisel tarihlerinden yola çıkarak İzmir basın tarihine ışık tutuyor.

Gümüldür Sosyal Tesisleri ve İGC Karataş Basın Merkezi ve Lokali ile hizmet veren İGC, üyelerine yönelik çeşitli sosyal yardımlaşma projeleri de üretiyor.

9 Eylül Gazetesi 7 yaşında

İGC’nin 66.kuruluş yıldönümünde Türk basınına kazandırdığı gazetecilerin gazetesi 9 Eylül de, 28 Temmuz’da 7. yıldönümünü kutluyor. İzmir yerel basınına yeni bir soluk getiren 9 Eylül Gazetesi, güçlü kadrosu ve gündem belirleyen haberleriyle emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Çalışmalarını Misket Dikmen başkanlığında sürdüren İGC Yönetim Kurulu, Geleneksel Kuruluş Yıldönümü Kokteyli’ni geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlememe kararı aldı. Yönetim Kurulu, kararda ülkemiz basınının içinde bulunduğu karanlık iklimde düşünce ve ifade özgürlüğü açısından kaygı verici görünümü, dünya sıralamasındaki yüz kızartıcı yeri, tutuklu gazetecilerin, işsiz gazetecilerin, kapanan-kapanmak zorunda bırakılan gazetelerin sayısının giderek artmasının etkisi bulunduğunu açıkladı. Türk basın sektörünün hak ettiği güzel günlere kavuşması, kutlamaların gönül rahatlığıyla yapılması temennisinde bulunuldu.