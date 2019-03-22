22.03.2019
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‘İzmir İnsan Haklarının Başkenti’ vizyon belgesi açıklandı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Barosu’nun hazırladığı “Yerelden İnsan Hakları Temelli Kalkınma Modeli” başlıklı İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyon belgesi kamuoyuna duyuruldu. İzmir’in binlerce yıllık tarihsel birikimi, Doğu Akdeniz bölgesindeki lider konumu ve farklı kültürlerin bir arada özgürce yaşaması geleneği ile Türkiye’nin demokratikleşmesi ve kalkınması adına içinde bulunduğu kötümser ortamdan çıkış için en önemli şans olduğunun vurgulandığı belgede İzmir’i insan hakları ile kalkındırarak ülke ve bölge coğrafyası için örnek bir model yaratılacağına değinildi.

“AMACIMIZ ADI İNSAN HAKLARIYLA ANILAN MODEL BİR KENT”

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, “Dünyada ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerin insan hakları değerlendirme listelerinde de en öndeki ülkeler olmasının tesadüf olmadığını, insan haklarına önem veren ülkelerin yarattıkları güven ortamıyla yurttaşlarını bir yandan özgür kılarken diğer yandan da refah seviyelerini yükselttiğini” ifade etti.

İzmir Barosu İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Deman Güler ise İzmir Barosu olarak İzmir İnsan Haklarının Başkenti Projesi için uzun süreden beri yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek “Biz İzmir’in potansiyeline inanıyoruz. Genç ve çağdaş nüfusumuzla İzmir’i adı insan haklarıyla birlikte anılan model bir kent yapacağız, İzmir’i dünyaya açacağız” dedi.

50 MADDELİK HEDEFLER LİSTESİ HAZIRLANDI

İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyonu yerel yönetim ve sivil toplum işbirliği ile şehrin insan haklarını temel alan bir yaklaşımla kalkınmasını hedefliyor. Proje kapsamında İzmir’in yıl boyu süren etkinliklerle Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerin toplantılarına ev sahipliği yapacak bir konferanslar kenti haline gelmesi, Uluslararası İzmir İnsan Hakları Ödülü verilmesi, İzmir İnsan Hakları Müzesi’nin kurulması ve İzmir’e içinde bölgenin en büyük kütüphanesinin bulunduğu bir İnsan Hakları Köyü inşa edilmesi planlanıyor. Projenin başarıya ulaşması halinde İzmir’e Aralık ayı boyunca insan hakları temalı kış pazarları kurulacak, film festivali ve çocuk hakları şenliği gibi etkinliklerle şehrin ismi insan hakları ile beraber dünyaya tanıtılacak. İzmir Barosu yaptığı açıklama ile İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyon Belgesi’ne ek olarak 50 maddelik bir Hedefler Listesi hazırlandığını ve Vizyon Belgesi ile Hedefler Listesini imzalamak için yerel seçimler öncesinde tüm belediye başkanı adaylarını İzmir Barosu’na beklediklerini bildirdi.

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