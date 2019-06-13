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13.06.2019
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“İzmir, sağlık turizminin başkenti olmalı”

birgun.net birgun.net

İzmir’in sağlık turizminin başkenti olması için AKP’ye çağrı yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “AKP’nin İzmir belediye başkan adayı her platformda ‘İzmir’i sağlık turizminin merkezi yapacağız’ diyordu. Şimdi bir kez daha AKP’nin İzmir samimiyetini görme zamanı… AKP iktidarına çağrımızdır; gelin İzmir’e hak ettiği sağlık merkezi unvanını hep birlikte kazandıralım” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sağlık turizmi konusunu TBMM gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi veren CHP’li Bakan, aynı zamanda İzmir’in ulusal ve uluslararası alanda sağlık turizminin başkenti olması amacıyla gerekli çalışmaların parlamento çatısı altında yapılması için meclis araştırma önergesi verdi.

Dünya genelinde sağlık turizminin yükselişte olduğuna dikkat çeken Bakan, “Dünyadaki kentler, sağlık turizminde tercih edilmek adına yeni sağlık alanları oluşturuyor. Sağlık turizmi noktasında dünyadaki değişimi kavramalı ve buna yönelik çalışmalara zaman kaybetmeden başlamalıyız. 31 Mart öncesi AKP’nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi her platformda ‘İzmir’i sağlık turizminin merkezi yapacağız’ diyordu. Şimdi bir kez daha AKP’nin İzmir için ne kadar samimi olduğunu görme zamanı… AKP iktidarına çağrımızdır; gelin İzmir’e hak ettiği unvanı, ‘sağlık turizminin başkenti’ unvanını hep birlikte kazandıralım” diye konuştu.

Murat Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: Tarih boyunca ‘ölümün girmediği yer’, ‘vasiyetnamelerin açılmadığı şehir’ olarak anılan İzmir, ilçesi Bergama’da tarihin ilk hastanesi ‘Akslepion’a da ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de sıcaklığı ve debisi ile öne çıkan 410 termal kaynağın 123’ü Ege Bölgesi’nde bunların 59’u ise İzmir’de bulunuyor. Mevcut sağlık turizmi arzı ile İzmir’in potansiyelini harekete geçirebiliriz! Denizi, kumu, güneşi, ulaşımı, altyapısı, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle; ılıman iklimi, şifalı suları, kaplıcaları, şifalı otları, deniz ürünleri ve doğası ile İzmir’i sağlık turizminin başkenti yapabiliriz! Bu, en fazla genç işsizin olduğu illerin başında gelen İzmir için de bir şans olabilir!”

CHP’li Murat Bakan’ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

1– Sağlık turizminin ülkemizde gelişmesi ve yayınlaşması için hangi projeler ve/veya çalışmalar yürütülmektedir?

2– Doğası, denizi, kumu, güneşi, termali, ulaşımı, altyapısı, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle sağlık turizminin başkenti olma niteliklerine ve potansiyeline sahip olan; ılıman iklimi, şifalı suları, şifalı otları, ve doğası ile ‘sağlık merkezi’ unvanını hak eden İzmir’in potansiyelini harekete geçirerek sağlık turizminin merkezi haline gelmesi için Bakanlığınız hangi somut adımları atacaktır?

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