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İzmir Sinematek’te ‘Hint sineması’ günleri

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Yeniden Sinematek’ etkinliği kapsamındaki Nisan ayı gösterimlerini Hindistan Büyükelçiliği işbirliğiyle Hint sinemasına ayırdı. İzmirliler, Nisan ayı boyunca hem Hint sinemasının hem de dünya sinema tarihinin önemli filmlerini “Aamir Khan’la Tanışmak” başlığı altında ücretsiz olarak izleyecek. Üstlendiği her projede daha büyük bir başarı sağlayan Aamir Khan’ın dört filmi Kültürpark İzmir Sanat’ın yanı sıra Seferihisar ve Aliağa’da da gösterime girecek.

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ÖZEL BİR HİKAYE

Orijinal adı “Taare Zameen Par” olan “Her Çocuk Özeldir”in senaryosu Amole Gupte’ye yönetmenliği ise Aamir Khan’a ait. Problemli bir çocuk ve onun hikayesini anlatan filmde çocuk yıldız Darsheel Safary büyük bir oyunculuk başarısı sergiliyor. 2007 yapımı olan film, disipline girmesi için yatılı okula gönderilen ancak oradakilere uyum sağlayamayan 8 yaşındaki bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyor. Hikayenin akışı ise resim öğretmenin çocuğun özel durumu fark etmesi ile başlıyor. Film, 5 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da, 9 Nisan Salı günü 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezi’nde ve 17 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda sinemaseverlerle bir araya gelecek.

HOLLYWOOD UYARLAMASI

2008 yapımı aksiyon ve dram filmi “Ghajini”de oyuncu olarak yer alan Aamir Khan Hindistan’ın en zengin iş adamlarından birini canlandırıyor. Bir Hollywood uyarlaması olan film, saldırıya maruz kalıp her 15 dakikada bir hafızasından her şey silinen adamın intikam hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmeni ise A.R. Murugadoss. “Ghajini”, 12 Nisan Cuma saat 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da.

SİSTEM ELEŞTİRİSİ YAPAN FİLM

Ülkemizde “3 Avanak” adıyla vizyona giren “3 Idiots”, 2009 yapımı bir Bollywood filmi. Rajkumar Hirani’nin yazıp yönettiği film, Hindistan’ın en iyi mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatırken, eğitim sistemini eleştiriyor. Hindistan’da tüm zamanların en yüksek gişe rekoru ve hasılatını yapan filmde Aamir Khan, R. Madhavan, Kareena Kapoor muhteşem oyunculuklarını sergiliyor. Bu üçlü ve Profesör Viru arasında yaşananlar, dostluk kavramını beyaz perdeye yansıtırken eğitim sistemini de sert ve eğlenceli bir şekilde eleştiriyor. Son dönemin fazlasıyla dikkat çeken yapıtlarından biri olan film özellikle Amerika’da da bir hayli dikkat çekmişti. 3 İdiots, 19 Nisan Cuma saat 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da sinemaseverlerle buluşacak.

İKİ ŞAMPİYON GÜREŞÇİNİN HİKAYESİ

Yine Aamir Khan’nın başrolünü üstlendiği biyografik spor filmi Dangal, 2016 yılında vizyona girdi. Çekimlerden önce 28 kilo alan Aamir Khan, aynı karakterin gençliğini canlandırmak için daha sonra 20 haftada 25 kilo verdi. Filmde, güreş hayranı bir babanın iki kızını da güreşçi olarak yetiştirmesini ve iki küçük kızın büyüdüğünde şampiyon sporcular olmasını konu alıyor. Dangal’da Hint milli güreşçiler Geeta Phogat ve Babita Kumari’nin gerçek öyküleri anlatılıyor.

Film, 26 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da, 24Nisan Çarşamba saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda ve 30 Nisan Salı 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezi’nde gösterime girecek.

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