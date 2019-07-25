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25.07.2019
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İzmir Tabip Odası: Üniversitelerin kadro ilanları bilimsel gereklere ve liyakate uygun olmalı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Tabip Odası, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan öğretim üyesi kadro ilanlarının “denetlenebilir ve objektif ölçütler olmaktan uzak, bir kişiyi tarif eder nitelikte olduklarını” kaydederek iptal edilmesi istedi.

Üniversite Rektörlüğü tarafından, 11 Mayıs 2019 tarihinde farklı bilim alanlarına yönelik öğretim üyesi kadro ilanı yayınlandığı belirtilen açıklamada, “Tıp alanına ilişkin kadro ilanları incelendiğinde, belirtilen koşulların, bilimsel gelişmeyi amaçlayan, denetlenebilir ve objektif ölçütler olmaktan uzak, bir kişiyi tarif eder nitelikte oldukları görülmektedir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Örneğin dahiliye tıp bilimleri kardiyoloji alanında profesör kadrosu için belirtilen koşul ‘Ekokardiyografi ile ölçülen interatrial ileti zamanının atriyal fibrilasyon öngörmesi konusunda SCI-E yayını olmak’, acil tıp alanında doktor öğretim üyesi kadrosu için ‘Acil serviste intrakraniyal kanamalı hastaların perihematomal ödem alanlarının prognostik değerleri üzerine uluslararası çalışması olmak’, cerrahi tıp bilimleri kulak burun boğaz alanında profesör kadrosu için belirtilen koşul ‘Temporal kemik cerrahi anatomi çalışmalarında yeni bir varyasyonu tanımlayan uluslararası yayını olmak’ olarak belirlenmiştir”.

“BİLİMSEL GEREKLERE VE LİYAKATE UYGUN OLMALIDIR”

“Tıp eğitiminin niteliğini, tıp alanında yapılacak bilimsel çalışmaların düzeyini, tıpta uzmanlık eğitimini ve tıp hizmetini doğrudan etkileyen bu uygulamanın bir bütün olarak bilimsel liyakate, bilimsel gereklere ve teamüllere aykırı olduğunu düşünmekteyiz” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Yüksek Öğretim Kurulu ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü’nden, 2547 sayılı yasa ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine de aykırı olan bu ilanın iptal edilmesini talep ediyoruz” denildi.

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