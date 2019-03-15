17.03.2019
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İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yangın

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İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde elektrik trafosundan yangın çıktı. Yoğun bakımın da bulunduğu binayı duman kaplarken, içeride bulunan yaklaşık 300 hasta tahliye edildi.

İzmir’in Yenişehir semtindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yoğun bakım ile tıbbi görüntüleme merkezi ve idari birimlerin de bulunduğu 7 katlı A Blok’ta, saat 13.15 sıralarında yangın çıktı.

Yemekhanenin de yer aldığı zemin kattaki elektrik trafosunun patlamasıyla çıkan yangın ile birlikte zemin kat, birinci ve ikinci katlar başta olmak üzere binayı yoğun bir duman kapladı. Hastane çalışanları binada bulunan hastalar ile hasta yakınlarını tahliye etmek için harekete geçti. Bu sırada yakınlarının binada olduğunu söyleyen bazı hasta yakınları içeri girmek istedi. Hasta yakınları ile içeri girmelerine izin vermeyen güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Haber verilmesiyle hastaneye gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunup, yangını söndürdü. Ancak dumanı tahliye etmek mümkün olmadı. İtfaiye görevlileri bunun üzerine dumanın tahliye edilebilmesi için ilk üç kattaki, açılır olmayan pencerelerin camlarını kırdı. Binada bulunan 300’e yakın hasta dışarı çıkarılırken, dumanın tahliye edilmesi için çalışmalar sürüyor.

‘YAKLAŞIK 300 HASTAYI TAHLİYE ETTİK’

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, hastanenin 992 yatak kapasiteli olduğunu belirterek, yangının trafo patlaması nedeniyle çıktığını ifade etti. Doç. Dr. Emiroğlu, “Servislerde tedavi gören yaklaşık 300 hastanın hemen tahliyesini gerçekleştirdik. Yangın çıktığında 15 ameliyatımız devam ediyordu. Bunları durdurduk. Şu anda yangın kontrol altına alındı ancak yoğun bir duman var. Bunun tahliyesi için ekiplerimiz uğraşıyor. Bir ay önce yangın olasılığına karşı tatbikat gerçekleştirmiştik. Bu da ilginç bir tesadüf oldu ama olumlu sonuçlarını bu yangında almış olduk” dedi.

Hasta yakınlarına da seslenen Başhekim Doç. Dr. Emiroğlu, “İçeride ailenizin üyeleri, babalarınız, anneleriniz bulunuyor, biliyorum. Ancak herkes şunu bilsin ki içeride kimsenin hayati tehlikesi bulunmuyor. İçerdeki hastaların hayati tehlikesi yok. Dumandan etkilenip acil servise götürdüğümüz hastamız bile yok. Şu anda tahliyesini gerçekleştirdiğimiz hastalarımız için çevre hastanelerde uygun yerler bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

KaynakDHA
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