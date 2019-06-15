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15.06.2019
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İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

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İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Torbalı ilçesinde Çapak yolu üzerindeki geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, kolay tutuşan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Yangın nedeniyle fabrikadan yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye görevlileri yangına müdahale ederken, Torbalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Yangın nedeniyle fabrikanın bulunduğu Çapak yolu trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yangın saat 19.00 sıralarında söndürüldü.

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Kaynak:DHA

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