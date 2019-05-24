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24.05.2019
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İzmir Tramvayı dünyayı 67 kez turladı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir’de Karşıyaka ve Konak hatlarında hizmet veren tramvay işletmesi kısa sürede kent yaşamında önemli bir yer edindi. İki hatta ilk günden bu yana taşınan yolcu sayısı 35 milyona ulaştı. İzmir Tramvayı 2,7 milyon km ile dünyanın etrafını 67 kez dolaşacak mesafe kat etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli raylı sistem yatırımlarından biri olan İzmir Metro’nun işlettiği İzmir Tramvayı kısa sürede kent içi ulaşıma büyük katkı sağladı. Yolcu sayısı giderek artan tramvay, tercih edilen bir ulaşım aracı olduğu kadar, çim kesit üzerinde seyreden hatları, doğal dokuyla uyumu sayesinde kent siluetine görsel bir güzellik kazandırdı.

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2.7 milyon kilometre yol aldı

Temmuz 2017’de 8,8 km’lik hatta Alaybey-Ataşehir arasında yolcu taşımaya başlayan Karşıyaka Tramvayı, bugüne kadar toplam 16 milyon yolcu taşıdı. Fahrettin Altay-Halkapınar durakları arasında hizmet veren 12,6 km’lik Konak Tramvayı ise Temmuz 2018’den bu güne dek 19 milyon yolcuya hizmet verdi. İzmir Tramvayı ilk günden bu yana 35 milyon yolcu taşırken, toplam 2.7 milyon km yol aldı. Bir başka ifadeyle dünyanın etrafını 67 kez dolaşmış oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin, kent içi ulaşımda fosil yakıt tüketimini en aza indirme hedefiyle ağırlık verdiği raylı sistem yatırımları sayesinde her gün fazladan binlerce otobüsün trafiğe çıkarak havayı kirletmesi önleniyor.

Her tramvay seferinde 3 otobüse sığacak yolcu taşınabiliyor. Yapılan hesaplamalara göre, İzmir Tramvayı’nın taşıdığı 35 milyon yolcunun otobüsle taşınması halinde atmosfere salınacak 9 milyon 720 bin kg CO2 engellenmiş oldu.

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