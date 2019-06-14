İzmir Valiliği, 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasakladı

İzmir Valiliği, 17-23 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan 7. LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerinin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler Valiliğimizce yasaklanmıştır” denildi.

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İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İzmir Birlikte Güçlü ve İzmir Pride twitter hesapları ile İzmir Genç LGBTİ Derneği facebook sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda İzmir LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Bieseksüel, Transseksüel ve İnterseks Birliği) topluluğu organizesinde 17-23 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan çeşitli etkinliklerle ilgili olarak; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler Valiliğimizce yasaklanmıştır.”