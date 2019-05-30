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31.05.2019
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İzmir Yaşam Alanları Çiğli’de buluştu

birgun.net birgun.net

İzmir şehir merkezi ile ilçelerindeki yaşam alanlarında, etkili olabilecek örgütlü bir yapıya duyulan gereksinim kapsamında; “bireysel katılım” temelli olarak kurgulanan İzmir Yaşam Alanları (İYA), Çiğli Belediyesi Meclis salonunda yaptığı toplantı ile örgütlenmesini tamamladı.

Toplantıda; İzmir Yaşam Alanları’nın faaliyet alanını, “İzmir il sınırları” olarak tanımlamış olmasına karşın; “yaşamın sürdürülebilmesi” amacı kapsamında bölge, ülke ve Dünya’daki mücadelelerle iletişim, ortaklaşma ve dayanışmayı da kapsayacağı vurgulandı.

“İzmir Yaşam Alanları ile ortaklaşıyoruz”

Toplantıya yönelik bir açıklama yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İzmir Yaşam Alanlarının tartışmalarını takip ediyoruz ve önemsiyoruz. Çiğli, kentleşme ve ekolojik sorunları yoğun olan, Gediz Deltası gibi doğal alanlara yönelik tehditlerin, saldırıların gittikçe arttığı kritik bir bölge. İstanbul’u yağmalayıp tüketen rant çevreleri son yıllarda gözünü İzmir’in yaşam alanlarına çevirdi. Bu gözünü rant bürümüş yağmacı talancı sermayeye karşı, yerelde örgütlü bir mücadele verilmediği takdirde hem Çiğli’nin, hem de İzmir’in yaşam alanlarını koruyamayız. Çevre ve iklim değişikliği konularıyla mücadele etme sözü veren bir belediye başkanı olarak, İzmir Yaşam Alanları ile her konuda ortaklaşıyoruz. Zaten İYA yapılanmasının içerisinde aktif olarak bulunan birçok arkadaşımız var. Çiğli Belediyesi olarak desteğimiz ve işbirliğimiz devam edecek” dedi.

İYA örgütlenmesini tamamladı

İzmir Yaşam Alanları bünyesinde, Çalışma Birimleri olarak, öncelikle 7 kurul oluşturdu: “Ekoloji Okulu”, “Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kurulu”, “Sosyal Medya İletişim Kurulu”, “Hukuk Kurulu”, “Akademik Kurul”, “STK’lar, Belediyeler ve Diğer Kurumlarla İlişkiler Kurulu” ile “Yürüyüş Ekipleri ve Bireysel Aktivistlerle İlişkiler Kurulu”.

Her bir çalışma grubu adına yapılan sunumlarla, bu kurulların yönergeleri değerlendirildi ve toplantıda sonuçlandırdı.

Toplantıda ayrıca Avukat Muzaffer Çevrim tarafından “ÇED Toplantılarında Yapılması Gerekenler“ başlıklı bir sunum yapıldı. Toplantı sonrası Çiğli Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye, hem ev sahipliği hem de yaşam alanları mücadelesine verdiği katkı sözü için teşekkür edildi.

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