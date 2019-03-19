“İzmir Yaşam Alanları Girişimi” kuruldu

İzmir’de bir grup çevreci “İzmir Yaşam Alanları Girişimi” adıyla örgütlendi.

Çalışma alanını “Ekolojik yaşam ve İzmir coğrafi bölgesi” olarak tanımlayan girişim, 16-17 Mart tarihlerinde “Örgütlenme Çalıştayı” düzenledi.

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Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde düzenlenen çalıştayın ardından kurulduğu ilan edilen girişim, Çalıştay sonuç raporunu da kamuoyuyla paylaştı.

İzmir Yaşam Alanları Girişimi kuruluş vesilesi ile bir de açıklama yayınladı.

İzmir’in kentleşme ve ekolojik sorunları gibi doğal alanlara ilişkin saldırılara karşı sözü olan 100’e yakın bireysel katılımcı ile son 6 aydır tartışma yürüttüklerinin belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Başlıklar göç, yoksulluk, eğitim, sağlık, kültür, sanat, arkeoloji, tarım, işsizlik; ulaşım, kooperatif gibi çok geniş ve kapsamlıydı. Kent merkezi ve çevresinde bir dizi toplantılar gerçekleştirdik. Merkezdeki yaşam alanları, kent çeperindekiler, flora ve faunanın nerelerde ve nasıl daraldığı, sermayenin saldırılarından ne kadar ve nasıl etkilenildiği, bu sorunlar ile ilgili mücadele ve örgütlenmeler üzerine konuştuk”

“İZMİR COĞRAFİ BÖLGESİ İLE SINIRLADIK”

Saldırı ve talanların geçmişten çok daha örgütlü ve her cepheden geldiği ve buna karşı mevcut yapılanmaların çok değerli olduğu ancak yeterli olamadığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

“Mücadelenin yerelleşmedikçe ve ortaklaşmadıkça anlamsız ve eksik kaldığı, yöntemlerin, örgütlenmelerin tekrar gözden geçirilmesi, toplumsal dayanışma ve mücadeleyi yükseltmek için bir araya gelinmesi, daha örgütlü, daha birleşik mücadele ağlarının örülmesi konusunda mutabık kaldık.

Mücadele alanımızı ekolojik yaşam ve İzmir coğrafi bölgesi ile sınırladık.

Yaşam alanlarındaki sorunların belirlenmesi ve bu sorunlarla mücadele edecek yapının nasıl olması gerektiği gündemi ile bir Çalıştay yapma kararında birleştik. Bu da bizi 2 gün sürecek bir çalışmaya yönlendirdi.”