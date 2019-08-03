25.3 C
Istanbul
04.08.2019
Anasayfa GÜNCEL İzmir'de 20 göçmen alıkonuldu

İzmir’de 20 göçmen alıkonuldu

birgun.net birgun.net

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 göçmen alıkonuldu

Alınan bilgiye göre, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu civarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri operasyon başlattı. 

Operasyonda, lastik bot içerisinde İran uyruklu 2’si çocuk 5 göçmen alıkonuldu.

Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında yarı batık halde fiber botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Afganistan uyruklu 15 göçmeni kurtararak karaya çıkardı. 

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İlginizi çekebilir:  Şirince’yi yok edecek proje TBMM gündeminde!

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,805AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Bu halk, siz oğlunuza-kayınçonuza torpil yapın diye direnmedi

BARIŞ İNCE -
AKP’nin baskıcı-karanlık düzeni kaybetmeye başladıysa, 15 yıldır dimdik duran insanlar sayesindedir. Medya...
Devamını Oku

Yaz geçer, dostluk kalır…

ZİYA ADNAN -
“Yaz geçer” der Murathan Mungan o enfes şiirinde, “yaz geçer, ömürde geçmeyen...
Devamını Oku

Yatak odamda TV kumandasıyla oynayan yabancı kim?

ÜMİT ALAN -
Norm Ender’in ‘Mekanın Sahibi’ isimli şarkısıyla başlayan rapçi kavgasının goygoyunu yaparken gündemin...
Devamını Oku

Bernie Madoff ekonomik mucize modeli

KAMURAN KIZLAK -
İktisatçı Lijian hatırlatmasa Amerikan finans kapitalin “sihirbaz” lakaplı temsilcisi Bernie Madoff’u* unutmuştum. Sihirbazlığı, kapitalizmin...
Devamını Oku

Ahmet Davutoğlu’ndan Salda paylaşımı

birgun.net -
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Kaz Dağları ve Salda Gölü ile...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Bu toplumu gerginliklerden çekip çıkarmamız lazım

birgun.net -
Artvin il merkezi ve ilçelerinde iki gündür ziyaretlerini sürdüren Kılıçdaroğlu'nun son...
Devamını Oku

13 yaşındaki çocuğu öldürdüğünü itiraf eden zanlının iş yeri taşlandı

birgun.net -
Adıyaman'da mahalle sakinleri, dün cansız bedeni bulunan çocuğu öldürdüğünü itiraf eden zanlının...
Devamını Oku

İstanbul Protokolünün 20. yılı: İşkencesiz bir dünya mümkün

birgun.net -
BİRDEM DEMİRİşkencenin etkin soruşturulması ve belgelenmesinde Birleşmiş...
Devamını Oku

Suriye’de bulunan Şayrat üssünde patlama: 28 asker yaşamını yitirdi

birgun.net -
Suriye'de bulunan Şayrat Askeri Hava Üssü'nde patlama yaşandı. Patlama sonucunda 28 Suriye...
Devamını Oku

MHP ve İYİ Parti’de ‘kim kimi eritecek’ polemiği: ‘Mutlu değiller, hiç istemedikleri halde…’

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin olağan kurultay toplantısını yapacak olan İYİ Partililere...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi