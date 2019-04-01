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02.04.2019
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İzmir’de 30 ilçenin 25’ini Millet İttifakı kazandı

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Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’de seçim zaferi Millet İttifakı’nın oldu. Tunç Soyer rekor oyla büyükşehir belediye başkanı seçilirken, 30 ilçenin 25’ini Millet İttifakı kazandı.

İzmir’de Millet İttifakı seçimi oy ve belediye sayısını artırarak kazandı. Aziz Kocaoğlu’nun 16 yıllık başkanlığının ardından görevi devralan CHP’li Tunç Soyer, Millet İttifakı adayı olarak girdiği seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı oldu. Soyer 1 milyon 545 bin 358 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Nihat Zeybekçi 1 milyon 28 bin 544 oy ile yüzde 38,62’de kaldı. Soyer seçimi yüzde 58,02 oy oranı ile kazandı. Böylece Soyer İzmir tarihinde en yüksek oy oranı ile başkan olarak rekor kırdı.

İzmir’de büyükşehir belediyesinin yanısıra 30 ilçenin 25’i Millet İttifakı’nın oldu. CHP 24, İyi Parti 1 belediyeyi kazanırken, AKP 4, MHP 1 belediyeyi alabildi.

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CHP, 2014’te kaybettiği Menderes, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk ve Ödemiş’i AKP’den geri aldı.

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