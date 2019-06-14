İzmir’de 51,60 ton atık pil toplandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri işbirliğinde düzenlediği “Atık Pil Toplama Kampanyası”’nda en fazla atık pil getiren çevre kahramanları düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Kampanyaya en büyük destek bu yıl yine çocuklardan gelirken, toplanan atık pil miktarı 51,6 ton oldu.

Atık pillerin doğaya gelişigüzel atılması sonucu içindeki cıva, kadmiyum, kurşun gibi ağır metallerin serbest hale geçerek doğayı kirletmesinin önlenmesi amacıyla 22 yıldır düzenlenen “İzmir Atık Pil Toplama Kampanyası” başarıyla tamamlandı.

Kampanyaya büyük ilgi gösteren İzmirli çevre dostları, toplam 51,6 ton kullanılmış pil topladı. Kampanyaya en büyük katkıyı yapanlar ise yine ödüllendirildi. Yetişkinler, gençler, çocuklar, okullar, anaokulları, muhtarlıklar, ilçe belediyeler ve Bizim Ev Aile Çocuk Gençlik Destek Merkezi olmak üzere, 8 kategoride dereceye girenlere ödülleri, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen törenle verildi. En çok pil getiren çevre dostu kişi ve kurumlara masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, masa tenisi masası ve seti, spor seti, satranç seti ve akıllı tahta armağan edildi. Ödülleri veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, çevrenin korunmasına ve geri dönüşüme gösterdikleri duyarlılıktan ötürü tüm İzmirlilere teşekkür etti.

22 yılda 407.4 ton

Projenin başlangıcından günümüze kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 407,4 ton atık pil toplandı ve toplanan piller, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından lisanslı tesislerde bertaraf edildi.

İşte çevre kahramanları

22. Atık pil Toplama Kampanyası’nda ödül alan kişi ve kuruluşlar şunlar:

Çocuklar (İlköğretim)

1.Yağmur Hale Küçük

2.Sarp Kağan Kabal

3.Emre Gölcük

Gençler (Lise-Üniversite)

1.Dilara Tatlıcı

2.Ceylin Hezer

3.Ayşe Poyrazoğlu

Yetişkinler

1.Fatma Bildirici

2.Ercihan Karaduman

3.Fatih Ekren

Anaokulları

1.Karşıyaka Anaokulu

2.Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anaokulu

3.Şehit Polis İbrahim Yardımcı Anaokulu

Muhtarlıklar

1.Peker Mahallesi Muhtarlığı

2.Torbalı Mahallesi Muhtarlığı

3.Sasalı Mahallesi Muhtarlığı

İlçe Belediyeler

1.Konak Belediyesi

2.Bornova Belediyesi

3.Karşıyaka Belediyesi

Bizim Ev Aile Çocuk Gençlik Destek Merkezi

1.Kamile İlhan

2.Cem Gülçin

3.Muhammet Arsoy

Okullar kategorisinde ise 5 ayrı grupta ilk üçe giren okullar şöyle sıralandı:

1. Grup

1.Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu

2. Recep Ersayon İlkokulu

3. Ali Suavi İlkokulu

2. Grup

1. İzmir Özel Türk Koleji İlkokulu

2. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

3. Murat Reis İlkokulu

3. Grup

1. Ayazkent İrfan Kırdar Ortaokulu

2. 80. Yıl Küçük Çiğli İlkokulu

3. Balatçık İlkokulu

4. Grup

1. Perihan Mahmut Celalettin Demirgüreş İlkokulu

2. Balıklıova İlkokulu

3. Alpaslan İlkokulu

5. Grup

1. Kozbeyli İlkokulu

2. Canlı Şehit Eray Dağlı İlkokulu

3. Kazım Dirik Ortaokulu