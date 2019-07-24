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25.07.2019
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İzmir’de 57 yaşındaki yurttaş yol verme kavgasında dövülerek öldürüldü

İzmir'de 57 yaşındaki kişi trafikte tartıştığı kişilerce dövülerek öldürüldü, oğlu yaralandı. Vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen iki zanlı tutuklandı.

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İzmir’in Konak ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan kavgada 57 yaşındaki Gürcan Karatosun dövülerek öldürüldü, 26 yaşındaki oğlu Alican Karatosun ise yaralandı. 

Olay, geçen salı gecesi Halide Edip Adıvar Caddesi’nde meydana geldi. Oto alım satım işi yapan Gürcan Karatosun, Manisan’nın Akhisar ilçesinde birlikte kafeterya işlettiği oğlu Alican Karatosun ile otomobil satın almak için İzmir’e geldi.

İddiaya göre, otomobille seyir halinde olan baba ve oğlu, Yeşildere Caddesi üzerinde bir araçta bulunan 3 kişiyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından yollarına devam eden 2 taraf, Halide Edip Adıvar Caddesi’nde tekrar karşılaştı. İddiaya göre araçtan inen üç kişi baba ve oğluna saldırdı. Baba oğul, aldıkları yumruklarla ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gürcan Karatosun ve oğlu Alican Karatosun hastaneye kaldırıldı. Ancak Gürcan Karatosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alican Karatosun’un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra harekete geçen polis, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen iki kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı. 

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