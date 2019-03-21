İzmir’de AKP’den istifa eden 500 kişi CHP’ye üye oldu

İzmir’de çoğunluğu AKP’den istifa eden yaklaşık 500 kişi, CHP’ye katıldı. Yeni üyelere rozetleri, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası çim alanda düzenlenen törenle CHP İl Başkanı Deniz Yücel takdim etti.

Törende konuşan Yücel, “Bugün geçmişte başka siyasi partilerde siyaset yapan, başka partilerde siyaset yapmayan ama bugün CHP’de siyaset yapmak isteyen değerli 500 isim var. Siyaset bir hizmet yarışıdır. Önce ülkemize sonra kentte ve en son siyasi partimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Biz ittifak yaptık. 24 Haziran seçimlerden sonra siyaset daha da kutuplaştı. Bizimle aynı düşüncede olan İYİ Parti ile ittifak yaptık. Bizim vatan sevgimiz, başkaları gibi sözde değil özde. Bizim için önce insan, devlet ve cumhuriyetimiz önemli. Bu mücadelede bize omuz verdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

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“OMUZ OMUZA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ”

“Seçimlere kısa bir süre kala böyle bir karar vermeniz çok değerli” diyen Yücel, “Bu bir yerel seçim ama ülkenin geleceğini yönlendireceğimiz bir seçim. Ülkeyi kutuplaştıran siyaset anlayışına karşı sizlerle burada omuz omuza olmak çok önemli. Seçime kısa bir süre kala, iktidar söylemleri daha da sertleşiyor ve kutuplaştırıyor. Beka meselesi ortaya attılar. AKP’nin beka meselesi vardır, ülkenin değil. Hizmet yarışında kendimiz ile yarışıyoruz. Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanlarımız ile beraber daha da güzel hizmetler vereceğiz. Bugün de bu hizmetlere destek vermek için 500 isim bizimle. Onlara tekrar teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala’da AKP’den istifa eden yaklaşık 800 kişi CHP’ye katılmıştı.