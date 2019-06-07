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07.06.2019
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İzmir’de AKP’li belediyeden alkol yasağı

Bergama Belediyesi’ne ait olan Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri’nde alkol tüketiminin yasaklandığı duyuruldu

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR
AYCAN KARADAĞ

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra CHP’den AKP’ye geçen Bergama Belediyesi aldığı kararlarla tepki çekmeye devam ediyor. AKP’li belediye son olarak Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri’nde alkol tüketimini yasaklandığı duyuruldu. Yurttaşlar ise karara tepki gösterdi.

“TOPLUMU SIKIŞTIRMA VE YOK ETMENİN PEŞİNDE”

Yaşanan gelişmelerin ardından Bergama Demokrasi Platformu yazılı bir açıklama yaparak, “Demokrasi farklı yaşam tarzlarının bir arada yaşama kültürü ve becerisidir. Ama Bergama Belediyesi yasaklama mantığıyla belirli kesimin yaşam kültürü hariç toplumun tamamını sıkıştırmak ve yok etmenin peşinde. Özgürlüğün her çatlağı dolduran, engellenemeyen ve sürekli büyüyen bir inanç olduğunu tarih yine kanıtlayacaktır. Her şey çok güzel olacak!” denildi.

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