İzmir’de Barış Akademisyenleri’ne destek veren 88 kişiye dava açıldı

Aycan Karadağ-Berkay Sağol

İzmir’de “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attıkları için görevlerinden ihraç edilen Barış Akademisyenlerinin davası sürüyor.

DİSK, KESK, Türk-İş ve bağımsız sendikalara bağlı 256 sendikacı ‘Barış ve ortak gelecek için yaşamı savunuyoruz’ başlıklı bir bildiri yayınlayarak barış için imza veren akademisyenlere desteklerini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından 256 sendikacıdan 88’ine dava açıldığı öğrenildi.

Öte yandan İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin konu hakkında bir basın açıklaması yapacağı belirtildi.