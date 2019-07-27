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27.07.2019
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İzmir’de ‘Baykuş’ seferleri artırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geç saatlerde toplu ulaşımı kullanma imkanı veren Baykuş Seferleri, gördüğü ilgi üzerine artırıldı. 26 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Konak Tramvayı'nda Baykuş uygulaması başlatıldı. İzmir Metrosu'na ise ek sefer eklendi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Halk Ulaşım Seferberliği’nin birinci adımı olan Baykuş Seferleri uygulaması genişletiliyor. Otobüslere ek olarak vapur, tramvay ve metroda da gece geç ve sabah erken saatlerde toplu ulaşım imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 26 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı’na 6 Baykuş Seferi daha ekledi.   

İzmir Metrosu’na 00.30 Seferi 

Buna göre Konak Tramvayı’nda cuma ve cumartesi geceleri 00.30, 00.45 saatlerinde, Fahrettin Altay ve Halkapınar yönlerinden karşılıklı toplam dört Baykuş Seferi yapılacak. İzmir Metrosu’nda ise yine cuma ve cumartesi geceleri her iki uçtan karşılıklı yapılan 00.40 ve 01.00 Baykuş Seferleri’ne ek olarak 00.30 seferi de olacak. Böylece her hafta İzmir Metrosu, Konak ve Karşıyaka tramvaylarında mevcut tarifeye ek olarak toplam 13 Baykuş Seferi gerçekleştirilecek.

Karşıyaka Travmayı’nda çarşamba, cuma ve cumartesi geceleri yapılan Baykuş seferleri ise 00.45, 01.45 ve 02.45’te Alaybey’den hareket ediyor.

Vapurlarda haftanın dört günü

Baykuş seferleri kapsamında vapurlarda da çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri Baykuş Seferleri yapılıyor. Saatte bir yapılan seferler kapsamında Karşıyaka İskelesi’nden son vapur saat 03.00’te, Alsancak İskelesi’nden ise 03.30’da kalkıyor.

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