İzmir’de belediye işçileri 21 yıl sonra ilk kez ikramiye alacak

BERKAY SAĞOL

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Tüm Bel-Sen arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci devam ederken, sendika belediyenin yaptığı teklifi işçilere sorma kararı aldı. Oy verme işlemi dün hafta sonu mesaisi yapan itfaiye çalışanlarıyla başladı.

Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT ana hizmet binaları, Oğuzlar, Halkapınar ve Sosyal Yaşam Kampüsü Ek Hizmet binaları, Merkez İtfaiye Birimi ve İZSU Halkapınar Tesisleri başta olmak üzere 10 işyerinde sandıklar kuruldu. Sendika oy verme işlemini bugün bitirerek çıkan sonuca göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle masaya oturacak.

“SON SÖZÜ EMEKÇİLER SÖYLESİN İSTİYORUZ”

Toplu İş Sözleşmesi sürecini BirGün’e değerlendiren Tüm Bel-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Anıl Kaçar, tüm taleplerini emekçilerden doğru kurduklarını belirtti. Kaçar, “Bizim TİS sürecinin başından beri 40’a yakın talebimiz vardı. Bu TİS ek ödentileri dâhil, ikramiyeler dahil, özlük ve sosyal haklarımıza dair tüm taleplerimizi belediyelerdeki emekçilerden doğru kurduk. Toplam 5 bin 760 personel var. Talepleri oluştururken neredeyse çalışanların yüzde 80’ine gittik diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Belediyenin işçilere 3 ikramiye teklif ettiğini vurgulayan Kaçar, “TİS komisyonunca yürüyen talepleri hep böyle tartıştırmaya devam ettik. Oluşturduğumuz taslak ta bizce emekçilerin mutabakat metniydi. İzmir Büyükşehir’de çalışan tüm memur emekçilerin, tüm kamu emekçilerin önüne koydukları bir mutabakat metniydi. Gelinen noktada belediye ile süren son aşamada maddi başlığa dair bize 1600 TİS sözleşmesi ek ödentisi, 3 tane de ikramiye teklif ettiler. Bizde bu teklifimizi hazırladığımız taslakla kıyaslandığında sunulabilir olduğunu düşündük. Başındaki irademizi yani sözün, yetkinin, kararın emekçilerde olduğunu iradesini daha güçlendirmek içinde, dünden itibaren, İtfaiyede ilk startı verildi. 5 Bin 760 personeli kapsayabilecek yaklaşık 10 yerde sandık kurduk ve bu sözleşmenin taslağına, belediyenin teklifine dair son sözü emekçiler söylesin istiyoruz” diye konuştu.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tüm Bel-Sen’e iletilen teklif şu şekilde:

Toplu İş Sözleşmesi Ödentisi (Sosyal Denge Tazminatı) aylık brüt 1.882 TL, net 1.600 TL olması (Mevcut durumda net 1054 TL).

1 Mayıs, 29 Ekim’de net 750 TL ve kurban bayramında net 1000 TL’lik 3 ikramiye verilmesi.

Kreş sayısının belediye idaresi, İZELMAN ve sendika ile yapılacak çalışma doğrultusunda artırılması.

Yemekhane iş ve işleyişinin sendika ile birlikte yapılacak düzenleme ile iyileştirilmesi.

Öncelikli olarak İZSU’nun yemekhane yapımına dair başlayan ihale sürecinin takip edilmesi.

Görevde yükselme (müdürlük dahil) ve unvan değişikliği sınavının ivedi olarak açılması.

Ulaşım kartının BİSİM ve arabalı vapurlarda da geçerli olmasına dair çalışmanın başlatılması.