22.03.2019
Anasayfa GÜNCEL İzmir'de down sendromlu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 34 yaralı

İzmir’de down sendromlu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 34 yaralı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

İzmir’in Bayraklı ilçesinde down sendromlu ve zihinsel engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, down sendromlu ve zihinsel engelli öğrencileri taşıyan S.Z’nin kullandığı 35 AEM 253 plakalı servis minibüsü, Cengizhan Mahallesi yakınlarında İzmir Kuzey Çevre Yolu’na bağlanan yolda devrildi.

Bariyerleri aşarak ters dönen minibüs, karşı yönden gelen Ö.A. idaresindeki 35 KF 8463 plakalı otomobile çarptı. 

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

İlginizi çekebilir:  Emek güçlerinden katılımcı yerel yönetim talebi

Kazada yaralanan minibüsteki 15’i öğrenci 34 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

“Hayati tehlikesi olan hastamız yok”

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Çiğli Bölge Hastanesine gelerek yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi İlker Kızıloğlu, yaptığı açıklamada, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği 14 yaralının kazanın ardından hastanelerine getirildiğini söyledi.

Kızıloğlu, şöyle konuştu:

“Şu anda hayati tehlikesi olan, acil ameliyata alınması gereken hastamız yok. Ufak tefek yaralanmaları var. Bütün konsültasyonları bittikten sonra gerekli bilgileri aile yakınlarına verdik. Şu anda burada 14 yaralımız var. Tedavi süreçleri devam ediyor.”

Kolundaki akıllı saatle ailesine yaralandığını haber vermiş

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine gelen yaralı öğrencilerin yakınları da üzüntü yaşadı.

Kazada yeğeni yaralanan Aysel Atakan, bütün çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Kaza yapan servis minibüsünün bakımsız ve eski model olduğunu ileri süren Atakan, gerekli şikayet başvurularını yapacaklarını ifade etti.

Yeğeninin kolunda akıllı saat bulunduğunu belirten Atakan, “O haber verdi bize, öyle haberimiz oldu. Yaralı halde kolundaki saatle ‘Ben kaza yaptım, burnum kanıyor. Gelin beni kurtarın.’ diye bize haber verdi. Biz de yerini tespit ederek geldik. Bütün çocukları toparladık, bu tarafa gelebilecekleri de getirdik.” şeklinde konuştu.

Rahmi Okan da tomografisi çekilen çocuğunun müşahede altında tutulduğunu söyledi.

Kazada servis şoförünün ihmalinin olduğunu iddia eden Okan, “Özel çocuklar olduğu için bu sürücülerin araçları çok dikkatli kullanması lazım çünkü kendilerini koruyabilmeleri gerçekten çok zor. Arabanın durumu çok kötüydü. Oraya gittiğimde ilk etapta çocuğumu gördüğümde başı kanıyordu, hastaneye getirdik. Allah’a şükür, şimdi iyi diyorlar. Doktorların bize verdiği bilgi bu.” diye konuştu. 

“Servisin geç geldiği” iddiası

Servisin sabah arıza yaptığı için geç geldiğini ileri süren Okan, “Eşimin anlattığına göre servis bozulmuş, tekrardan çalıştırmışlar. Servisin çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz.” dedi.

Bu arada, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesindeki tedavisi süren minibüs şoförü S.Z’nin taburcu edilmesinin ardından polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

KaynakAA

SON HABERLER

İzmir’de down sendromlu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 34 yaralı

birgun.net -
İzmir'in Bayraklı ilçesinde down sendromlu ve zihinsel engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsünün...
Devamını Oku

Kocaeli’de 55 kişi MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldı

birgun.net -
Yerel seçimlere sayılı günler kala İYİ Parti, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde toplu üye...
Devamını Oku

Kader değil cinayet!

birgun.net -
Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'ne bağlı Gelik Beldesi'nde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte...
Devamını Oku

Ankapark’ta can pazarı!

birgun.net -
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, kenti çok büyük zararlara uğratarak...
Devamını Oku

Gana’da iki otobüs çarpıştı: En az 50 ölü

birgun.net -
Gana’da iki otobüs çarpıştı. Çarpışma sonucu yangın çıktı. 50’den fazla kişinin hayatını...
Devamını Oku

IMF sözcüsünden Türkiye’ye uyarı

birgun.net -
IMF Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Türk ekonomisinde...
Devamını Oku

AB: İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz

birgun.net -
Avrupa Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını açıkladı. Açıklamada, birliğin ABD...
Devamını Oku

Güçbirliği işçileri: Kıdem tazminatı hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Tire Organize Bölgesi’nde kurulu Güçbirliği Holdinge bağlı iplik üretim fabrikası işçileri...
Devamını Oku

“Türkiye, dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi”

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ) Sinema ve Medya Kulübü ve Ege Üniversitesi’nden Ege Öğrenci...
Devamını Oku

“Adayın konuşması sırasında polis gelip ‘Dışarıya yayın yapmayın’ uyarısı yaptı”

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Eşit olmayan, adil...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi