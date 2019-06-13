İzmir’de ‘Ekolojik Mücadele Yürüyüşü’

BERKAY SAĞOL

İsveç’in Stockholm kentinde, 1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda ilan edilen ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ İzmir’de de kutlandı. EGEÇEP, İZÇEP, İzmir Yaşam Alanları, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Konak Kent Konseyi ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen yürüyüş, Alsancak ÖSYM binası önünde başladı.

Alsancak vapur iskelesi önünde sona eren yürüyüşe eski CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da katıldı. Yürüyüşe İzmir Sokak Orkestrası grubu da şarkılarıyla eşlik etti.

Yürüyüş sonrasında Dünya Çevre Günü İzmir Bildirisini, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helin İnay Kınay okudu.

İzmir’in çevre problemleri ile boğuşmaya devam ettiğini söyleyen Kınay, “Aliağa’da ağır sanayi kirliliği devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Çeşme’de yaşanan Gemi Kazasından sonra bu yıl Foça’da Deniz Kirliliği felaketi ile bölgemizde gemi trafiğinden kaynaklı çevresel kaza risklerini bir kez daha yaşadık. Gaziemir’de 2007 Yılında tespit edildiği ortaya çıkan nükleer atıkla yaşamaya devam ediyor. İzmir’de tarım alanlarımız, orman alanlarımız, doğal sit alanlarımız kontrolsüz plansız RES’lerle, Taş Ocakları ile elden çıkıyor.” şeklinde konuştu.

“BU KENTTE EKOLOJİK YIKIMA KARŞI DAYANIŞMA VAR”

Ege bölgesinde yaşanan diğer çevre problemlerine ve mücadelelerine de dikkat çeken Kınay, “Bölgemizde Efemçukuru Altın Madeni’nin İzmir’in Su kaynağı olan Çamlı Baraj Havzasında, Gördes Nikel Madeninin İzmir ve Manisa’nın Su Kaynağı olan Gördes Havzasında, Çaldağ’da İşletilmesi Planlanan Nikel Madeninin Gediz Havzasında, Çukuralan Altın Madeninin Balıkesir’in Su kaynağı olan Madra Barajı Havzasında, , Kışladağ Altın Madeninin ve Murat Dağında 8 Mayısta ÇED Olumlu Belgesi Verilen Altın Madeni İşletmesinin Uşak’ta yarattığı çevresel riskler ve bu projelere verilen ÇED Olumlu kararları ile ilgili Odamızın da içerisinde bulunduğu hukuki süreçler devam ederken diğer taraftan işletmelerin yarattığı olumsuz etkileri de yaşıyor ve görüyoruz. Doğadan ve yaşamdan yana olan tüm mücadeleleri destekliyor, bu kentte ekolojik yıkıma karşı dayanışma var diyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik düzenlenen forumun ardından sona erdi.