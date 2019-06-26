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26.06.2019
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İzmir’de fayton dönemi kapandı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirde faytonların tamamen kaldırıldığını duyurdu.

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, önceki yıllarda hayata geçirilen “Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi”ni iptal ederek İzmir’de fayton dönemini kapattı. Öte yandan, Belediyeye bağlı İZULAŞ bünyesindeki fayton işletmesi de 1 Mayıs’tan itibaren kapatıldı.

Yine UKOME kararı doğrultusunda; Karşıyaka, Selçuk ve Dikili’deki toplam 32 faytonun faaliyetlerine son verildi. Hayvanlarla çekilen taşıtların kent merkezindeki bulvar ve caddelere çıkışına yasaklama getirildi. 

İZULAŞ Fayton İşletmesi aracılığıyla Alsancak-Kordon bölgesinde sürdürdüğü fayton hizmetini 1 Mayıs’tan itibaren sonlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın ikinci adımında ise kent geneline yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirdi.

UKOME Genel Kurulu kararı ile önceki yıllarda hayata geçirilen “Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi” iptal edildi. Karşıyaka’da 18, Selçuk’ta 12, Dikili’de 2 adet faytonun faaliyetlerine son verildi.

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“HAYVAN HAKLARINI GÖZETMEK TEMEL ÖNCELİKLERDEN BİRİ OLMAYA DEVAM EDECEK”

Soyer, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Değerli İzmirliler, Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek.”

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