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02.07.2019
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İzmir’de FETÖ soruşturması: 42 gözaltı kararı

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İzmir merkezli 18 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında 28’i muvazzaf olmak üzere 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK’deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. 

Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve “mahrem imamlarca” ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, aralarında aktif görevdeki 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci olmak üzere 42 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van’da operasyon başlattı.

Kaynak:AA

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