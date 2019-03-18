19.03.2019
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İzmir’de ‘Güzel günler buluşması’

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir’de İrfan Değirmenci’nin de katılımı ile “Güzel günler buluşması” düzenleniyor.

Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapılacak “Güzel günler buluşması” etkinliği 22 Mart Cuma günü saat:18.30’da Sokak Orkestrası’nın gösterisi ile başlayacak.

İrfan Değirmenci’nin tek kişilik müzikli gösterisi “Anne Ben Artist oldum” ise saat:19.30’da izleyicilerle buluşacak.

“Güzel günler buluşması”nın CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş ile dayanışma amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Etkinlik davetiye ile izlenebilecek. Davetiyeler etkinlik günü Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nden de temin edilebiliyor.

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