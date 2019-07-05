İzmir’de ‘Halk Taşıt’ uygulamasında saat değişikliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim sürecinde en önemli vaatleri arasında olan ve ilk olarak hayata geçirilen 29 Nisan tarihinde başlattığı ‘Halk Taşıt’ uygulamasında saat değişikliği yapıldı.

Ege’de SonSöz’ün haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne sunulan değişiklik önergesinde, sabah 06.00 ile 07.00 arasında uygulanan yüzde 50 indirimin, saat 05.00 ile 07.00 arasında uygulanmasına karar verildi. Uygulamanın akşam saatlerinin eskisi gibi kalması oy birliğiyle uygun bulundu.

29 Nisan tarihinde başlayan Halk Taşıt Uygulaması kentteki otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımını kapsıyor.