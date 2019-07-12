İzmir’de hekime şiddet uygulayan saldırgan tutuklandı

İzmir’in Bayraklı İlçesi’ne bağlı Yamanlar’da 20 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) Aile Hekimi Dr. Mahide Agara ve Dr. Alper Durmuş Sönmez’den usulsüz rapor talep eden hasta, doktorların talebi reddetmesi üzerine saldırıda bulundu.

Saldırı esnasında hedef alınan hekimin önüne geçen bir başka kadın hasta doktor Dr. Alper Durmuş Sönmez’in daha fazla darbe almasını engelledi.

Saldırıya uğrayan Dr. Alper Durmuş Sönmez, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Birkan Y.’yi gözaltına aldı. Birkan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alper Durmuş Sönmez’i hastanede İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Nuri Seha Yüksel, Dr. Hakan Köse ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel İlhan ziyaret etti.

“Tehdit etti”

Dr. Alper Durmuş Sönmez olayı şöyle anlattı; “Mahide hanım, benden yardım isteyince yanına gittim. Odaya girince ‘Sizi şikayet edeceğim’ dedi ve ona Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattı ‘Alo 184’ü arattık. 184’le konuşmasında bile tehditlerini sürdürdü. ‘Burayı mahvedeceğim, buradaki çalışanlar için çok kötü olacak’ şeklinde sözler sarf etti. Bunun üzerine ben bir ara odama geçtim ve polisi aradım. Daha sonra tekrar Mahide hanımın odasına geçtim. Raporu alamayacağını anladıktan sonra bize saldırdı. Bir kadın hasta, kendisini siper edip, daha fazla dayak yememizi önledi.”