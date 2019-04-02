İzmir’de hekimler ve sağlık çalışanları iş bırakıyor

İzmir Sağlık Platformu, 03 Nisan-Çarşamba günü İzmir’de birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşları bir gün süre ile iş bırakmaya çağırdı.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı eylemleri ortak olarak gerçekleştirme kararı alan İzmir Sağlık Platformu, aynı gün Konak Sümerbank önünde de saat.12.30’da kitlesel basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.
Birinci Basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlardan Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile Toplum Sağlığı Merkezleri’nin (TSM) iş bırakma eyleminden etkilenmesi bekleniyor.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE SİYAH ÇELENK
İzmir Sağlık Platformu’nun aynı gün, sağlıkta şiddeti protesto için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakacağı bildirildi.
Çağrıyı yapan İzmir Sağlık Platformu şu kuruluşlardan oluşuyor:
- İzmir Tabip Odası
- Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi
- SES İzmir Şubesi
- Genel Sağlık İş İzmir Şubesi
- Demokratik Sağlık-Sen İzmir Şubesi
- İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED)