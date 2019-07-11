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11.07.2019
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İzmir’de hekimlere saldırı

İzmir Bayraklı'da görevli Aile Hekimi Dr. Mahide Agara ve Dr. Alper Durmuş Sönmez, usulsüz rapor talebinde bulunan kişi tarafından saldırıya uğradı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Bayraklı’da Yamanlar Bölgesi 20 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr. Mahide Agara ve Dr. Alper Durmuş Sönmez usulsüz reçete talebi yerine getirilmeyen şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası sağlık durumu kötüleşen Dr. Alper Durmuş Sönmez, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Olayı haber alan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Nuri Seha Yüksel, Dr. Hakan Köse ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel İlhan Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne giderek Dr. Alper Durmuş Sönmez’le görüştü.

Dr. Sönmez, saldırı sırasında bir kadın hastanın araya girerek kendisini siper etmesinin daha fazla şiddete uğramasına engel olduğunu belirtti. Genel Sekreter Dr. Lütfi Çamlı İzmir Tabip Odası olarak sürecin takipçisi olacaklarını, Dr. Alper Durmuş Sönmez’e her türlü desteği vereceklerini belirtti.

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