İzmir’de mülteciler için basın açıklaması: “Toplumsal barış ve huzuru sağlayacak adım atılmalıdır”

AYCAN KARADAĞ

İzmir’de bugün, son günlerde Suriyeli mültecilerle ilgili yaşanan gelişmelerden sonra mülteci ve insan hakları kurumları basın açıklaması gerçekleştirdi. Alsancak’ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını Halkların Köprüsü Derneği yöneticisi Yusuf Ak okudu.

Suriye’de yaşanan geri göndermeler diğer mültecilere gözdağı niteliğindedir diyen Ak, “İstanbul Valiliği’nin sadece İstanbul’da yaşayan Suriyeli mültecileri hedef alarak yaptığı açıklama ise; Mültecilerin artık iç politikanın da doğrudan konusu olduğunu göstermiştir. Bu açıklamanın yapıldığı günlerde de basına, Suriyeli mültecilerin herhangi bir kaydı olmadığı veya gönüllü olma gibi gerekçelerle Suriye’ye geri gönderildiklerine dair haberleri düşmeye başlamıştır. Bu haberler bir şekilde geri gönderileceğine dair ‘mevzuatla ilgili herhangi bir sıkıntısı olmayan’ mültecilere de bir gözdağı niteliğindedir” diye konuştu.

“SORUMLU BAKANLIK VE VALİLİKTİR”

Mültecilerle ilgili soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini söyleyen Ak, “İstanbul’dan başka illere sevk edilecek Suriyeli mülteciler için ne gibi bir planlama yapılmıştır? Suriyeli mültecilerin hangi koşullarda İstanbul’dan çıkarılması planlanmaktadır? Geri gönderilecekleri illerdeki koşullar nelerdir, varsa iyileştirmeler yapılmış mıdır? Bu sorulara dair kamuoyuna tatmin edici cevapların verilmesi gerekir. Valiliğin açıklamasının ardından, 20 Ağustos itibariyle Suriyeli mültecilere karşı ortaya çıkacak olası saldırıların birinci derece sorumlusu İstanbul Valiliği ve bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı olacaktır” dedi.

Ak ifadelerini şu şekilde sona erdirdi:

“Mecliste grubu bulunan muhalefet partilerinin, bu konuda hükümeti izlemelerini ve baskı oluşturmalarını, toplumsal barış ve huzuru yaratacak adımlar atmalarını bekliyoruz.”