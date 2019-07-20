İzmir’de Pagos Üretici Pazarı açıldı

BERKAY SAĞOL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim sürecinde vaatleri arasında yer alan, üretici ve tüketiciyi aracısız buluşturma projesinin ilk adımı bugün Kadifekale’de atıldı. Açılışı gerçekleştirilen Pagos Üretici Pazarı’nda İzmir’in dört bir yanından gelen üreticiler ürünlerini sergiledi. Tunç Soyer’e açılışta, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır ve Kani Beko’nun yanı sıra Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar eşlik etti.

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugün burada seçim döneminde verdiğimiz sözü yerine getirmek için geldik. Bildiğiniz gibi İzmir’in farklı dönemlerine ait tarihsel kalıntılar barındıran, canımız Kadifekale’nin hak ettiği yere kavuşması ve çekim merkezi olması için bu programı başlattık. Bu bölgenin tarihini öne çıkarmak öncelikli hedeflerimizden biri, İzmir’de 3’üncü Cemre Buluşması’nı gerçekleştirmiştik. Kalenin tarihsel değerinin gün yüzüne çıkması için çalışmalarımız artarak devam edecek. Daha önce sözünü verdiğimiz Kadifekaleli kadınların kıymetli emekleri tüm İzmirlilerle buluşacak” şeklinde konuştu.

“KADIN ŞOFÖRLER ALMAYA BAŞLADIK”

Kadınların emeğiyle İzmir’in büyümesini sağlayacaklarını kaydeden Soyer, “Kadınlardan, çamaşır, bulaşık, çocuk bakmak gibi günlük işleri yapmaları isteniyor ancak kadınların omuzlarına yüklenen sorumluluklar bunlardan ibaret değil. Çocukların eğitimleri, ekonomi kadınlarımız tarafından gerçekleşiyor. Kadınların içinde olmadığı her yer eksiktir. Köylüsünden kentlisine kadar, sadece alınteriyle değil, düşünceleriyle de toplumu yönlendiren kadınlardır. Ancak bugün ülkemizde kadınlar göz ardı edilmektedir. Kadının rolünün olmadığı bir toplum parçalanmaya mahkumdur. Önce toplu ulaşımda başlattık, kadın şoförler almaya başladık. Büyükşehir otobüslerinin koltuklarında kadınları göreceksiniz. Pagos Üretici Pazar’ında Kadifekaleli kadınların ürünlerinin İzmirlilerle buluşmasını umut ediyoruz. Kadınlar emeklerini çok ucuza satmak zorunda kalıyor, bu Pazar sayesinde üreticilerimiz aracısız bir şekilde tüketiciyle buluşacak. İzmir’in her yerinde üretici pazarları açacağız” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

“TEMEL BAKIŞ AÇIMIZ ANADIR, KADINDIR”

Konuşmasında Cemal Süreya’dan da örnek veren Soyer, “Siyasetçiler devlet kavramını kullanır ve toplumu bu kavram üzerinden şekillendirir. Biz İzmir’e belediye ana söylemiyle geldik. Her yere ana şefkatiyle bakacağız. İzmir’deki pastayı adil bir şekilde paylaştıracağız. Temel bakış açımız anadır, kadındır. Cemal Süreya’nın dediği gibi bir kadını ortadan ikiye böl, yarısı, anne, yarısı çocuk, yarısı sevgi, yarısı aşk” diye konuştu.

“AŞKLA İZMİR DİYORUM”

Kadifekale’nin Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuşunu izleyeceklerini vurgulayan Soyer, “Bütün İzmirliler Kadifekale’ye akacak. Şimdi pamuk eller cebe, alışveriş zamanı; şimdi el birliğiyle üretici kadınlarımızın ürettiklerini evlerimize taşıyacağız. Göreceksiniz her şey çok daha güzel olacak. Büyükşehir Belediyesi’nde emeği geçen her kademedeki herkese şükranlarımı sunuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerimizle çok daha güzel bir İzmir yaratacağız. Bizden desteğinizi esirgemeyin asla sizi mahçup etmeyeceğiz. Yeniden aşkla İzmir diyorum” dedi.

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24 asırlık tarih

Kadifekale, Eski İzmir (Smyrna) dışında kentin Pagos’ta (Kadife Dağı) yeniden kurulduğu alan. MÖ 4’üncü yüzyılda kurulan kentte bugüne kadar varlıklarını sürdüren Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar bulunuyor. Kadifekale, şehrin güneyinde 186 metre yükseklikteki bir tepe üzerinde yer alıyor. Eski adı “Pagos” olan Kadifekale’de yaşayan Amazon kadınlarının, dağın eteklerinden inip, hâkimiyetlerini uzun yıllar burada sürdürdükleri rivayet ediliyor. Bu kale Büyük İskender’in generallerinden “Lymachos” tarafından yaptırılmış ve günümüzde de bu döneme ait kalıntılara rastlanmakta. Kadifekale’den günümüze yalnızca kalenin batısındaki beş kulesi ile güneyindeki duvarlarının bir bölümü kaldı.