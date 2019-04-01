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02.04.2019
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İzmir’de “sağlıkta şiddet” protestosu

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Bornova’da Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Nuri Ersoy Yoğurtcuoglu ile sağlık çalışanlarının saldırıya uğraması, yapılan kitlesel basın açıklaması ile protesto edildi. Bornova Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi’nde bir araya gelen çok sayıda sağlık çalışanı sağlıkta şiddetin sona ermesini istedi.

SAĞLIK BAKANI İSTİFA ETMELİ

Basın açıklamasında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, kitlesel saldırılara dönüşen sağlıkta şiddete ilgisiz kaldığını belirttiği Sağlık Bakanını istifa etmeye çağırdı. Sağlıkta şiddetin hekimlerin ve sağlık çalışanlarının önerileri dikkate alınmadan, TTB’nin çağrılarını kulak tıkayarak çözülemeyeceğini belirten Adıyaman, “Sağlık Bakanının hekimlerin temsilcisi olan TTB’den uzak durma hakkı olamaz. Bu tutum sağlıkta şiddeti önleyememektedir. Demokratik olduğunu öne süren hiçbir ülkede siyasal iktidar meslek kuruluşlarını görmezden gelerek hareket edemez” dedi.

Adıyaman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık kuruluşlarının güpegündüz, eli sopalı çetelerce basılmasında, sağlıkta şiddetin kitlesel saldırılarla büyümesinde bu tutumunda payı vardır. Sağlık bakanlığı sekter duruşunu düzeltmeli sağlıkta şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmak ve şiddete karşı etkili düzenleme yapmak üzere hekimlerle ve onların meslek örgütü TTB ile birlikte çalışmaya başlamalıdır. Yakın zamanda yapılan yasal düzenlemelerin yetersiz olduğu artık meydandadır. Birliğimizin önerdiği şekilde sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını istemekteyiz.”

ÇÖZÜM İÇİN GEREKEN YAPILMALI

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz da eşine ilaç yazdırmak için gelen hastaya, hastanın kendisi olmadan işlem yapılamayacağının açıklanması üzerine, doktorun saldırıya uğradığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Bunun üzerine, yaklaşık 10 dakika sonra hastanın eşi ASM’ye gelerek meslektaşımıza saldırmış, burnunun kırılmasına ve değişik yerlerinden yaralanmasına neden olacak derecede darp etmiştir.

Bununla yetinmeyen şehir eşkıyası, mahalledeki diğer yakınlarını çağırmıştır. İki araba eli sopalı kişi ASM’ye gelerek ASM’de görevli iki meslektaşımızı, meslektaşlarımızın olay yerinde bulunan eşlerini, hemşire ve hizmetlileri, olaya engel olmaya çalışan esnafı darp etmiştir.”

Obuz, şunları söyledi:

“Siyasal iktidarın bu kanayan yarayı artık görmesi ve sağlık çalışanlarının temsilcileriyle sorunun çözümüne yönelik işbirliğine gitmesi zorunludur.

Yürekleri parçalayan  kulakları sağır eden bu sese kayıtsız kalanlar, yaşanan şiddet ve can kayıplardan sorumlu olduklarını akıllarından çıkarmamalı ve acil çözüm için gerekenleri yapmalıdır.”

Ortak basın açıklamasına şu kuruluşlar katıldı:

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İzmir Tabip Odası, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi, SES İzmir Şubesi, Türk Sağlık-Sen İzmir Şubesi, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi, Demokratik Sağlık-Sen İzmir Şubesi ,Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

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