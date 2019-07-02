İzmir’de Sivas katliamı anmaları

İzmir’de 2 Temmuz Sivas Madımak katliamı Menemen, Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli’de, düzenlenecek bir dizi etkinlikle anılacak.

Alevi ve demokratik kitle örgütleri de Madımak için kitlesel bir anma gerçekleştirecek. Sivas Katliamının 26. yıldönümünde, “Katliam, baskı ve asimilasyon politikalarına karşı eşitlik, özgürlük ve adalet için 2 Temmuz’da alanlardayız” başlığıyla düzenlenecek anma 2 Temmuz Salı günü Alsancak’ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılacak. Kitlesel anmanın başlama saati 19.00.

Menemen’de de, Erkan Demir ve Nilüfer Sarıtaş’ın konserinin yanı sıra, tiyatro oyunları da sahnelenecek. Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, 2 Temmuz’da saat 18.00’da Menemen İzban durağından Cumhuriyet Meydanı’na yapılacak olan yürüyüşle başlayacak.

Karşıyaka’da ise geçtiğimiz sezonun en çok izlenen oyunlarından ‘Yanık Zaman Madımak’ adlı tiyatro oyunu, katliamın yıl dönümü olan 2 Temmuz’da sahnelenecek. Adil Bozkurt’un yazdığı, Zekeriya Hocalar’ın yönettiği oyun, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde sahneye taşınacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen oyun saat 20.00’da sahnelenecek.

Bayraklı ’da, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’in moderatörlüğünde Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz ve Şair-Yazar Hidayet Karakuş’un katılacağı panel, müzik dinletisi ve semah gerçekleştirilecek. Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen anma, 2 Temmuz’da Yamanlar Nazım Hikmet Rekreasyon Alanındaki etkinlik saat 19.30’da başlayacak.

Çiğli’de gerçekleşecek olan “Bitmeyen ağıt Sivas, Madımak şehitlerimizi anıyoruz” isimli söyleşiye eski CHP İzmir Milletvekili ve Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı, Behçet Aysan’ın kızı eren aysan ve katliamdan sağ kurtulan şair-yazar hidayet karakuş konuşmacı olarak katılacak. Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi 4 Temmuz’da saat 18.30’da Çiğli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.