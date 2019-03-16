16.03.2019
Anasayfa GÜNCEL

İzmir’de SODEV toplantısı: Artık ‘Sosyal Demokrasi 4.0’ konuşulmalı

birgun.net birgun.net

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), yerel seçimler öncesi dünün ve bugünün başarılı yerel yöneticilerini aynı salonda buluşturdu. SODEV Başkanı Ertan Aksoy’un açılış konuşmasının ardından CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer açıklamalarda bulundu.

Sosyal demokrasi değerlerinin kaliteli yaşam için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Tunç Soyer, bu değerlerin teknoloji çağında yaygınlaştırılması gerektiğini söylerken, günümüzde artık Sosyal Demokrasi 4.0’ın konuşulması gerektiğine dikkat çekti.

Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu pratikle teoriyi birleştiren İzmir modelini anlattı.

15 yıllık belediyecilik dönemini özetleyen Kocaoğlu, ‘AK Belediyecilik’ kavramını övenleri eleştirdi.

Yerel Yönetimler Başarı Öyküleri Sempozyumu’nun ilk oturumu SODEV Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Okçuoğlu tarafından yönetildi.

Fatsa Belediyeciliği örneğini anlatan Fikri Sönmez’in oğlu Naci Sönmez, “Birlikte karar alacağız ve birlikte yöneteceğiz” sloganı ile bilinen Terzi Fikri’nin belediyede alınan imar kararlarında dahi hoparlörle meclis toplantılarını açarak, karar mekanizmasına tüm Fatsa halkını dahil ettiğini hatırlattı.

İkinci konuşmacı eski Foça Belediye Başkanı Nihat Dirim oldu.

Belediyecilikte önceliğin kentin kültürel dokusunu ve doğasını korumak olduğunu vurgulayan Dirim, Akdeniz Foklarını korumak için sivil toplum örgütleri ile yaptığı örnek projeleri anlattı.

Aynı oturumda konuşan eski Menemen Seyrek Belediye Başkanı Nurgül Uçar, sosyal proje odaklı ve doğrudan demokrasiye dayanan belediyecilik anlayışı sayesinde bir köye bir üniversite getirmenin dahi mümkün olduğunu belirtti, kadınların ve belediyelerdeki örnek uygulamaların politika alanında daha görünür olması için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Dikkat çeken bir diğer konuşma ise günümüzde uygulanmaya çalışılan tanzim satışın gerçek yöntemini ve felsefesini anlatan İlhan Güre’nin konuşması oldu.

Güre, Gültepe Belediyesi’nin et, hayvansal ürünler, zeytinyağı ve ekmek gibi ürünlere kadar sağlıklı, lezzetli, uygun fiyatlı ürünleri halkla buluşturduklarını anlattı.

Çalışma arkadaşı da olduğu Aydın Erten’in cesaretini de öven Güre, Gültepe Belediyesi deneyiminin kolektif üretim ve paylaşıma dayanan başarısını dinleyicilerle paylaştı.

Sempozyumun ikinci oturumunun moderatörlüğünü İzmir 26. Dönem Milletvekili, SODEV yönetim kurulu üyesi Zeynep Altıok yaptı.

Araştırma verilerine göre mutsuzluk oranının ve beyin göçünün sürekli artışına dikkat çeken Altıok, sosyal demokrat belediyelerde yaşayanların indekste daha mutlu olduklarının dikkat çektiğine ve dış ülkeye göç olanağı bulamayan beyaz yakalı ve nitelikli göçün de sosyal demokrat kentlere yöneldiğine vurgu yaptı.

İlk konuşmacı Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş her mahalleye erişen sosyal hizmetleri, bilimsel yöntemlerle yapılan belediyecilik uygulamalarını anlattı.

Özellikle eğitimde ve kültür sanatta her vatandaşı eşit imkanlarla buluşturmaktaki hassasiyetlerini orkestra gibi örneklerle dinleyicilerle buluşturdu.

İkinci konuşmacı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’dı. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalıştığını anlatan Türkyılmaz, zeytin dalı ve uğur böceği gibi projelerle tüm Mudanyalıların Hayri Başkan’ı olduğunu, Mudanya’nın barış ve demokrasinin başkenti olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Oturumun son konuşmacısı Prof.Dr. Yaşar Uysal, sempozyum hakkında da geniş bir değerlendirme yaparak, sosyal demokrasinin bilimsel yöntemlerle sentezlenerek yerel yönetim uygulamalarında başarı getireceğini savundu. Yerel Yönetimler Başarı Öyküleri Sempozyum’u katılımcıların soru ve katkıları ile son buldu.

Önceki haberFerat Üngür’e ‘örgüt propagandası’ndan gözaltı
Sonraki haberCHP, Yeni Zelanda’ya heyet gönderiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

GÜNCEL

Mersin’de dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu

birgun.net -
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı.
Devamını Oku
GÜNCEL

Beşiktaş’ta yangın

birgun.net -
Beşiktaş'ta, 3 katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...
Devamını Oku
GÜNCEL

Gençlik Örgütleri: Saldırılar karşısında boyun eğmedik, eğmeyeceğiz

ZEYNEP KURAY -
Beyazıt ve Halepçe katliamları protestosunda gözaltında alınan Gençlik Örgütleri, AKP iktidarının yaratmak...
Devamını Oku
GÜNCEL

Dersim’de vahşet: Eşini ve oğlunu öldüren uzman çavuş yaşamına son verdi

birgun.net -
Dersim'de jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş (35), eşi Sibel ve oğlu Doruk’u...
Devamını Oku
GÜNCEL

CHP, Yeni Zelanda’ya heyet gönderiyor

birgun.net -
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırıyı incelemek...
Devamını Oku
GÜNCEL

Ferat Üngür’e ‘örgüt propagandası’ndan gözaltı

birgun.net -
O Ses Türkiye yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür (34), 'sosyal medyada...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,644BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,152TakipçiTakip Et
8,333AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

KÜLTÜR SANAT

Grup 163: “Ankara müzik piyasasında dostluk hakim”

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serisinde onuncu haftaya gelmiş bulunuyoruz. Haftalardır Ankara müzik sahnesinin değerli ve...
Devamını Oku
ÖZEL

İstanbul’da 200 bin kişilik seçim güvenliği ordusu

Uğur Koç -
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. İktidar partileri veya diğer...
Devamını Oku
EKONOMİ

Seçimler gelince yardımlar patladı

Nurcan Gökdemir -
Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri bütçe harcamalarına damgasını vuruyor. Sosyal yardımlar geçen...
Devamını Oku
EĞİTİM

Akademide şirketleşme

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Satışı bir süredir gündemde olan ve Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversiteleri arasında...
Devamını Oku
DÜNYA

Aşırı sağcı şiddet küreselleşiyor

RIFAT KIRCI -
Yeni Zelenda’daki katliamı Strasburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Samim Akgönül ve Regent’s Üniversitesi’nden...
Devamını Oku

SON HABERLER

Galip ama huzursuz

SPOR birgun.net -
EREN TUTEL Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş, evinde...
Devamını Oku

Beşiktaş, Göztepe’yi tek golle geçti

SPOR birgun.net -
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi tek golle mağlup...
Devamını Oku

Mersin’de dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu

GÜNCEL birgun.net -
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı.
Devamını Oku

Zidane’lı Madrid, Celta Vigo’yu rahat geçti: 2-0

SPOR birgun.net -
La Liga'da 28. hafta maçında Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu konuk etti....
Devamını Oku

“İç Güneş” sergisi sanatseverlerle buluştu

KÜLTÜR SANAT birgun.net -
Ressam Ahmet Özel'in hazırladığı "İç Güneş" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
Devamını Oku

Beşiktaş’ta yangın

GÜNCEL birgun.net -
Beşiktaş'ta, 3 katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi