İzmir’de SODEV toplantısı: Artık ‘Sosyal Demokrasi 4.0’ konuşulmalı

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), yerel seçimler öncesi dünün ve bugünün başarılı yerel yöneticilerini aynı salonda buluşturdu. SODEV Başkanı Ertan Aksoy’un açılış konuşmasının ardından CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer açıklamalarda bulundu.

Sosyal demokrasi değerlerinin kaliteli yaşam için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Tunç Soyer, bu değerlerin teknoloji çağında yaygınlaştırılması gerektiğini söylerken, günümüzde artık Sosyal Demokrasi 4.0’ın konuşulması gerektiğine dikkat çekti.

Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu pratikle teoriyi birleştiren İzmir modelini anlattı.

15 yıllık belediyecilik dönemini özetleyen Kocaoğlu, ‘AK Belediyecilik’ kavramını övenleri eleştirdi.

Yerel Yönetimler Başarı Öyküleri Sempozyumu’nun ilk oturumu SODEV Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Okçuoğlu tarafından yönetildi.



Fatsa Belediyeciliği örneğini anlatan Fikri Sönmez’in oğlu Naci Sönmez, “Birlikte karar alacağız ve birlikte yöneteceğiz” sloganı ile bilinen Terzi Fikri’nin belediyede alınan imar kararlarında dahi hoparlörle meclis toplantılarını açarak, karar mekanizmasına tüm Fatsa halkını dahil ettiğini hatırlattı.

İkinci konuşmacı eski Foça Belediye Başkanı Nihat Dirim oldu.

Belediyecilikte önceliğin kentin kültürel dokusunu ve doğasını korumak olduğunu vurgulayan Dirim, Akdeniz Foklarını korumak için sivil toplum örgütleri ile yaptığı örnek projeleri anlattı.

Aynı oturumda konuşan eski Menemen Seyrek Belediye Başkanı Nurgül Uçar, sosyal proje odaklı ve doğrudan demokrasiye dayanan belediyecilik anlayışı sayesinde bir köye bir üniversite getirmenin dahi mümkün olduğunu belirtti, kadınların ve belediyelerdeki örnek uygulamaların politika alanında daha görünür olması için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Dikkat çeken bir diğer konuşma ise günümüzde uygulanmaya çalışılan tanzim satışın gerçek yöntemini ve felsefesini anlatan İlhan Güre’nin konuşması oldu.

Güre, Gültepe Belediyesi’nin et, hayvansal ürünler, zeytinyağı ve ekmek gibi ürünlere kadar sağlıklı, lezzetli, uygun fiyatlı ürünleri halkla buluşturduklarını anlattı.

Çalışma arkadaşı da olduğu Aydın Erten’in cesaretini de öven Güre, Gültepe Belediyesi deneyiminin kolektif üretim ve paylaşıma dayanan başarısını dinleyicilerle paylaştı.

Sempozyumun ikinci oturumunun moderatörlüğünü İzmir 26. Dönem Milletvekili, SODEV yönetim kurulu üyesi Zeynep Altıok yaptı.

Araştırma verilerine göre mutsuzluk oranının ve beyin göçünün sürekli artışına dikkat çeken Altıok, sosyal demokrat belediyelerde yaşayanların indekste daha mutlu olduklarının dikkat çektiğine ve dış ülkeye göç olanağı bulamayan beyaz yakalı ve nitelikli göçün de sosyal demokrat kentlere yöneldiğine vurgu yaptı.

İlk konuşmacı Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş her mahalleye erişen sosyal hizmetleri, bilimsel yöntemlerle yapılan belediyecilik uygulamalarını anlattı.

Özellikle eğitimde ve kültür sanatta her vatandaşı eşit imkanlarla buluşturmaktaki hassasiyetlerini orkestra gibi örneklerle dinleyicilerle buluşturdu.

İkinci konuşmacı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’dı. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalıştığını anlatan Türkyılmaz, zeytin dalı ve uğur böceği gibi projelerle tüm Mudanyalıların Hayri Başkan’ı olduğunu, Mudanya’nın barış ve demokrasinin başkenti olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Oturumun son konuşmacısı Prof.Dr. Yaşar Uysal, sempozyum hakkında da geniş bir değerlendirme yaparak, sosyal demokrasinin bilimsel yöntemlerle sentezlenerek yerel yönetim uygulamalarında başarı getireceğini savundu. Yerel Yönetimler Başarı Öyküleri Sempozyum’u katılımcıların soru ve katkıları ile son buldu.