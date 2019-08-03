İzmir’de temizlik seferberliği başladı

İzmir’de 11 ilçede bugün temizlik seferberliği başladı. Temizlik seferberliği her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri öncülüğünde 11 ilçede her cumartesi bir mahallede yapılacak temizlik seferberliğinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başlattı. Sabah saatlerinde Çiğli Cumhuriyet Mahallesi’ne gelen Başkan Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte yerlerdeki çöpleri topladı, süpürge ile yerleri süpürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri araçlarla yolları yıkadı, otları temizledi. Çiğli Belediyesi temizlik ekiplerinin, muhtarların, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin ve mahallelinin katıldığı temizlik seferberliği ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi’nin belirlenen bölgelerinde mıntıka temizliği yapıldı. Diğer 10 ilçede de ilçe belediye başkanları öncülüğünde, temizlik ekipleri ile birlikte belirlenen mahallelerde yurttaşların katılımıyla temizlik yapıldı.

bürokratlar, yurttaşlar, temizlik işçileri birlik oldu

Temizlik seferberliği kampanyası Karabağlar’da da yoğun bir katılıma sahne oldu. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, İYİ parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri, bürokratlar ile yurttaşlar da çalışmalara katılarak temizlik işçilerine destek oldu.

Temizlik Seferberliği kampanyası Karabağlar Eskiizmir Caddesi üzerinde başladı. Bahar, Gülyaka, Çalıkuşu ve General Asım Gündüz Mahallerinde devam etti. Başkan Muhittin Selvitopu süpürge ve faraş alarak diğer katılımcılarla birlikte caddeleri ve mahalleleri süpürdü, çöpleri toplayarak bu kampanyaya destek oldu.

KARŞIYAKALILAR DA TEMİZLİK SEFERBERLİĞİNDE

Temizlik seferberliği Karşıyaka’da da yoğun katılımla başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi ekiplerinin Mavişehir bölgesinde yaptığı temizlik çalışmalarına, her yaştan çevre gönüllüleri de büyük destek verdi.

Bu sabah Mavişehir’deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu karşısından başlatılan temizlik seferberliğine, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Katı Atıklar Dairesi Katı Atıklar Şube Müdürü Aylin Eroğlu, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu ve Genel Sekreter Sema İzgür, Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Tuna Arslan ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. Çalışma kapsamında gönüllüler civardaki sokaklarda ve sahil bölgesinde çöpleri toplarken, ekipler tarafından da cadde, sokak ve kaldırımlar süpürüldü, yollar yıkandı.

Seçilen mahalle sosyal medyadan duyurulacak

Her hafta farklı bir mahallede yürütülecek temizlik çalışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama, afiş sökme araçları ile süpürme personeli görev alıyor. Yol ve kaldırımlar süpürülüyor, yollar yıkanıyor, çöpler toplanıyor. Mahalle isimleri hem afişlerle hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

3 Ağustos 2019 tarihinde 11 ilçede temizlik yapılan bölgeler ise şöyle:

Balçova Sakarya Caddesi

Bayraklı Gümüşpala Mahallesi

Bornova Kızılay Mahallesi

Buca Doğuş Caddesi

Çiğli Cumhuriyet Mahallesi 9 Eylül Cad.

Gaziemir Irmak Mahallesi

Güzelbahçe Maltepe ve Yalı Mahallesi

Karabağlar Eski İzmir Caddesi

Karşıyaka 2040 Sokak ve çevresi

Konak Zafertepe, Duatepe, Çimentepe, Aziziye, Kocatepe, Tınaztepe, 1. ve 2. Kadriye, Hasan Özdemir, Selçuk, 19 Mayıs mahalleleri

Narlıdere Sütçüler Caddesi

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Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da temizlik seferberliğine katıldı

Çiçek gibi bir İzmir sloganı ile başlayan temizlik kampanyasına Balçova’da yurttaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’nın öncülüğünde yüzlerce Balçovalı ellerine süpürgeler alarak sokaklarda temizlik yaptı.

Sabah erken saatlerde Balçova Belediyesi önünde toplanan yurttaşlar Sakarya Caddesi’nde ve Fevzi Çakmak Mahallaesi’nde sokakları temizledi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de temizlik kampanyasına katıldı. Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri de kampanya programına dahil oldu.

Tunç Soyer, Çiğli

Çiğli

Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Tunç Soyer, Karabağlar,

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr.Cemil Tugay, Karşıyaka