İzmir’de temizlik seferberliği başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de mahalle mahalle temizlik seferberliği başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe belediyeler, sivil toplum örgütleri, gönüllüler ve İzmirliler yarından (3 Ağustos 2019) itibaren her hafta cumartesi günü “Çiçek Gibi Bir İzmir” için sokağa çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, temizlik seferberliğini Çiğli Cumhuriyet Mahallesi’nden başlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 50 temizlik aracı ve 200’e yakın personeli ile desteklenecek temizlik seferberliği, 3 Ağustos 2019 tarihinde 11 ilçede saat 09.30’da başlayacak. Her hafta farklı bir mahallede yürütülecek temizlik çalışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama, afiş sökme araçları ile süpürme personeli görev alacak. Yol ve kaldırımlar süpürülecek, yollar yıkanacak, çöpler toplanacak. İzmirliler de bu çalışmalara gönüllü destek verecek. Her hafta cumartesi günü ilçenin bir başka mahallesinde kampanya sürdürülecek. Mahalle isimleri hem afişlerle hem d e İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı sualtı dalgıç ekipleri de Cumhuriyet Meydanı’nda deniz dibinde temizlik çalışması yapacak. Deniz süpürgeleri ve kıyıdan çöp toplama ekipleri de temiz bir Körfez için yaptıkları rutin temizliği sürdürecek.

TUNÇ SOYER’DEN DAVET

“İzmir evimiz. İzmir’in sokakları evimizin koridoru. İzmir’in parkları evimizin balkonu. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, kentimizi de temiz tutacağız” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Temizliğe herkes katılsın istiyoruz. Dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğu iddiasını taşıyorsanız temiz olmak zorundasınız. Yere izmarit atmamalı, çöpleri ayrıştırmalıyız. Amacımız sadece mıntıka temizliği yapmak, çöp toplamak değil; bu kültürü, farkındalığı kentimizde oluşturmak. Belediye çalışanları, gönüllüler, çocuklar, kadınlar, sivil toplum kuruluşları 3 Ağustos’tan itibaren her cumartesi İzmir’in sokaklarında olacak ve şehrimizi daha temiz yapmak için birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

3 Ağustos 2019 tarihinde 11 ilçede temizlik yapılacak bölge ve başlangıç noktaları: