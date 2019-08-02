23.6 C
Istanbul
03.08.2019
Anasayfa GÜNCEL İzmir’de temizlik seferberliği başlıyor

İzmir’de temizlik seferberliği başlıyor

İzmir’de 11 ilçede yarın saat 09.30’da temizlik seferberliği başlıyor. Temizlik seferberliği her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede devam edecek

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi,  şimdi de mahalle mahalle temizlik seferberliği başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe belediyeler,  sivil toplum örgütleri, gönüllüler ve İzmirliler yarından (3 Ağustos 2019) itibaren her hafta cumartesi günü “Çiçek Gibi Bir İzmir” için sokağa çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, temizlik seferberliğini Çiğli Cumhuriyet Mahallesi’nden başlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 50 temizlik aracı ve 200’e yakın personeli ile desteklenecek temizlik seferberliği,  3 Ağustos 2019 tarihinde 11 ilçede saat 09.30’da başlayacak. Her hafta farklı bir mahallede yürütülecek temizlik çalışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama, afiş sökme araçları ile süpürme personeli görev alacak. Yol ve kaldırımlar süpürülecek, yollar yıkanacak, çöpler toplanacak. İzmirliler de bu çalışmalara gönüllü destek verecek. Her hafta cumartesi günü ilçenin bir başka mahallesinde kampanya sürdürülecek. Mahalle isimleri hem afişlerle hem d e İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı sualtı dalgıç ekipleri de Cumhuriyet Meydanı’nda deniz dibinde temizlik çalışması yapacak. Deniz süpürgeleri ve kıyıdan çöp toplama ekipleri de temiz bir Körfez için yaptıkları rutin temizliği sürdürecek.

TUNÇ SOYER’DEN DAVET

“İzmir evimiz. İzmir’in sokakları evimizin koridoru. İzmir’in parkları evimizin balkonu. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, kentimizi de temiz tutacağız” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Temizliğe herkes katılsın istiyoruz. Dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğu iddiasını taşıyorsanız temiz olmak zorundasınız. Yere izmarit atmamalı, çöpleri ayrıştırmalıyız. Amacımız sadece mıntıka temizliği yapmak, çöp toplamak değil; bu kültürü, farkındalığı kentimizde oluşturmak. Belediye çalışanları, gönüllüler, çocuklar,  kadınlar,  sivil toplum kuruluşları 3 Ağustos’tan itibaren her cumartesi İzmir’in sokaklarında olacak ve şehrimizi daha temiz yapmak için birlikte çalışacağız”  şeklinde konuştu.

3 Ağustos 2019 tarihinde 11 ilçede temizlik yapılacak bölge ve başlangıç noktaları:

  • Balçova Sakarya Caddesi-(Balçova Belediyesi önü)
  • Bayraklı Gümüşpala Mahallesi-(İlhan Erol Karşıyaka İtfaiye Grubu)
  • Bornova Kızılay Mahallesi-(Kızılay Mahallesi Muhtarlığı önü)
  • Buca Doğuş Caddesi-(Eski Buca Mezarlığı bitimi)
  • Çiğli Cumhuriyet Mahallesi 9 Eylül Cad.-(Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı önü)
  • Gaziemir Irmak Mahallesi-(Irmak Mahallesi Muhtarlığı yanı)
  • Güzelbahçe Maltepe ve Yalı Mahallesi-(Maltepe Askeri Lisesi girişi)
  • Karabağlar Eski İzmir Caddesi-(Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanı)
  • Karşıyaka 2040 Sokak ve çevresi-(Mavişehir Egepark Önü)
  • Konak Zafertepe, Duatepe, Çimentepe, Aziziye, Kocatepe, Tınaztepe, 1. ve 2. Kadriye, Hasan Özdemir, Selçuk, 19 Mayıs mahalleleri-(Dumlupınar İlköğretim Okulu önü)
  • Narlıdere Sütçüler Caddesi-(Sütçüler Caddesi Tahsin Erdem Parkı) 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,755AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

birgun.net -
Standard and Poors açıklamasında, "Türkiye'nin bu yıl yüzde 0,5 daralmasını, gelecek yıl...
Devamını Oku

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ‘Netflix’ düzenlemesini savundu: Ülkemizi hedef alan, terör örgütlerinin propagandalarına yer veren…

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, "Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Az oy alıyorsak kabahat bizdedir, vatandaş doğru karar verir

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vatandaş doğru karar verir. Eğer bir yerde...
Devamını Oku

Sigaraya yeni zam: Zamlı sigara fiyatları nasıl olacak?

birgun.net -
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tütün kullananları yakından ilgilendiren bu zam...
Devamını Oku

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde millet bahçesine tepki: Eğitim alanlarımız rantçılara, talancılara pazarlanıyor

birgun.net -
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsüne yapılmak istenen millet bahçesine üniversite öğrencileri...
Devamını Oku

‘Babacan gölge lider olacak, Gül cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor’

birgun.net -
Ali Babacan ve Abdullah Gül tarafından kurulacak partiye dair tartışmalar sürerken, oluşumun...
Devamını Oku

İstanbul’da nem oranı yüzde 86’ya ulaştı

birgun.net -
İstanbul'da sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sivil uçuşlara...
Devamını Oku

Emine Erdoğan’dan Salda Gölü paylaşımı

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının...
Devamını Oku

Antalya’da boğa güreşleri Hayvan Hakları Koruma Kurulu tarafından iptal edildi

birgun.net -
Kumluca Belediyesi, 3-4 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği 3’üncü Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında...
Devamını Oku

‘Türkiye kuzey Suriye’ye 10 bin asker, 166 tank yerleştirdi’

birgun.net -
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine asker yığınağı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi