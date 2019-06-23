İzmir’de ücretsiz ‘sinema keyfi’ devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Yeniden Sinematek” gösterimleri, yaz döneminde iki farklı mekanda izleyicilerle buluşacak.

Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde filmler, hem Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki çim alanda hem de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin bahçesinde (AASSM) gösterilecek.

Ücretsiz olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan tüm filmlerin başlama saati 21.00.

Tarihi değiştiren dostluk

Büyük ilgi gören sinematek gösterimleri 26 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Havagazı Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak ilk film, yönetmen koltuğunda Stephen Frears’in oturduğu İngiltere-ABD ortak yapımı “Victoria ve Abdul”. Senaristliği Lee Hall tarafından yapılan 2017 çıkışlı İngiliz filmi biyografik-komedi-dram unsurları içeriyor. Film, Shrabani Basu’nun aynı adlı kitabından uyarlanmış ve Birleşik Krallık Kraliçesi Victoria ile Hindistanlı Müslüman köle Abdul Karim arasında geçen gerçek hayat hikâyesini konu ediniyor. Judi Dench, Ali Fazal, Tim Pigott-Smith’in yer aldığı 2017 yapımlı film, birçok dalda ödüle aday oldu.

Cannes ödüllü film

3 Temmuz Çarşamba günü Havagazı Fabrikası’nda dram ve gerilimin aynı anda yaşandığı “Kadın Affetmez” (The Beguiled) isimli film sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst, Elle Fanning gibi ünlü isimlerin rol aldığı filmin yönetmeni Sofia Coppola bu filmle aynı zamanda 2017 Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu. “Kadın Affetmez”, Amerika İç Savaşı’nda bir askerin başından geçenleri konu alıyor.

Oscar ödüllü yönetmenin gözünden

9 Temmuz Salı günü, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Fransa, İtalya ve İspanya yapımı “Herkes Biliyor” (Todos Lo Saben) gösterime girecek. Suç, dram ve gizem unsurlarını bir arada barındıran filmin yönetmen koltuğunda iki Oscar ödüllü Asghar Farhadi oturuyor. Ustalığını konuşturduğu ahlaki seçimler ve aile dramı alanına bu kez psikolojik gerilim ve gizemi de katan Farhadi’nin bu sekizinci uzun metrajlı filmi. Madrid’de geçen filmin diyaloglarının tamamı İspanyolca. “Herkes Biliyor’da”, Buenos Aires’te yaşayan bir kadının çocuklarıyla birlikte İspanya’ya gidişi ve eski tanıdıklarının da karıştığı olayların ortasında kalışı anlatılıyor. Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín gibi dev isimlerin yer aldığı film 10 Temmuz Çarşamba günü de Havagazı Fabrikası’nda gösterime girecek.

Tenisin efsaneleri

17 Temmuz Çarşamba günü ise Havagazı Fabrikası’nda, senaryosunu Ronnie Sandahl’ın yazdığı yönetmenliğini Janus Mets Pedersen’in yaptığı “Borg McEnroe”i gösterilecek. İsveç- Danimarka-Finlandiya 2017 ortak yapımlı filmde Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård gibi oyuncular yer alıyor. Film, 1980 yılında Wimbledon Şampiyonasında erkekler tekli finalinde karşılaşmalarıyla sonuçlanan, 1980 yılında Wimbledon Şampiyonasında tenis oyuncuları Björn Borg ve John McEnroe arasındaki ünlü rekabete odaklanıyor.

Bir aşk üçgeni

23 Temmuz Salı günü “Yaz” (Leto), filmi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gösterilecek. Kirill Serebrennikov yönetmenliğinde Mikhail Idov, Lili Idova, Ivan Kapitonov, Natalya Naumenko, Kirill Serebrennikov’un oyuncu olarak yer aldığı film 2018 Rusya-Fransa ortak yapımı. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan “Leto”, 1980’ler Leningrad’ında bir yaz günü başlıyor ve Sovyetler Birliği’nde Rock’n’roll’un kaderini değiştiren kahramanları mercek altına alıyor. Genç müzisyen Viktor, Sovyet müzik tarihinin en popüler gruplarından “Kino”yu kurmanın arifesinde. Iggy Pop, Talking Heads, Lou Reed, Led Zeppelin, David Bowie’nin ülkede elden ele dolaşan kaçak plakları, rock’n’roll ve blues kültürünün yaygınlaştığının habercisi. “Yaz”da Viktor’un yolu, ülkenin en iyi şarkı yazarlarından, Zoopark grubunun lideri Mike Naumenko ile kesişir. Mike, güzel eşi Natacha ve Victor arasında, şüpheyle dolu bir devrin en umutsuz günlerinde, müzikle yoğrulmuş ve dönemin ruhunu hissettiren bir aşk üçgeni doğuşunu anlatır. Film, aynı zamanda 24 Temmuz Çarşamba günü Havagazı Fabrikası’nda olacak.

Avrupa’nın geçmişi

31 Temmuz Çarşamba günü Almanya-Fransa ortak yapımı “Transit” Christian Petzold’un Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan son filmi, günümüzün göçmen krizine Avrupa’nın geçmişinden bakıyor. Anna Seghers’in 1942 tarihli romanından uyarlanan filmde Nazi işgalinden kaçan Georg adında bir adam, elinde evrakları bulunan, ölmüş bir yazarın kimliğini üstlenir. Georg Marsilya’dan gemiye binebilmek için beklerken kendi gibi birçok mülteciyle tanışır; ama gizemli Marie ile tanışınca planları değişir. Christian Petzold, tarihten ödünç aldığı bir hikâyeyi günümüz Marsilya’sında çekerek hem 75 yılda çok az şeyin değiştiğini vurguluyor hem de göçmenlik ve arada kalmışlığa dair sinemasal bir tartışma alanı açıyor.

Önyargıyı kıran film

6 Ağustos Salı günü AASSM’de “Yeşil Rehber” (Green Book) gösterilecek. 2019 Akademi Ödülleri En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, 2019 Bafta Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo ödüllerinin sahibi olan filmin yönetmen koltuğunda Peter Farrelly oturuyor. 6 ödüllü filmin senaryosunu Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly paylaşıyor. Amerikalı siyahilerin eşitlik mücadelesi verdiği 1960’lı yıllarda, Afrika kökenli piyanist Don Shirley (Mahershala Ali), Güney eyaletlerinde bir turneye çıkar. Ona bu tur boyunca bar fedaisi Tony Lip (Viggo Mortensen) şoförlük yapar, gittiği her yerde ona eşlik eder. Afrika kökenlilerle ilgili birçok önyargısı olan, eğitimsiz ve şiddete meyilli, ancak iyi kalpli ve yürekli Tony ile karşılaştığı bütün ayrımcı tavırlara rağmen şiddetin hiçbir sorunu çözmeyeceğine yürekten inanmış Don arasında sıcak bir dostluk kurulur, birlikte mücadele edip birlikte yeni şeyler öğrenirler. “Yeşil Rehber” 7 Ağustos Çarşamba günü de Havagazı Fabrikası’nda gösterilecek.

Ödül avcısı film

21 Ağustos Salı günü AASSM’de, 2018 Venedik Film Festivali En İyi Yönetmen, 2019 Akademi Ödülleri Yabancı Dilde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi, 2019 Bafta Ödülleri En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi ödüllerini alan “Roma” filmi gösterilecek. Meksika-ABD ortak yapımı olan ödül avcısı filmin senaryosu ve yönetmenliği Alfonso Cuarón’a ait. Usta sinemacı Alfonso Cuarón’un Venedik’te Altın Aslan ödülüne layık görülen filmi Roma, 70’lerin başında Meksiko City’nin Roma adlı bir muhitinde, ev hizmetlisi olarak çalışan Cleo’nun çevresinde gelişenleri anlatıyor. Alfonso Cuarón’un çocukluğunu beraber geçirdiği kadınlardan ilham aldığı ve onlara bir saygı duruşu olarak nitelendirdiği “Roma”da, bir ailenin çalkantılı yaşantısıyla beraber dönemin toplumsal hiyerarşisi ve sınıfsal önyargıları irdeleniyor. 21 Ağustos Çarşamba günü ise Havagazı’nda gösterime girecek.

Bir dostluk hikayesi

28 Ağustos Çarşamba günü yine Havagazı’nda “Mutlu Lazzaro” (Lazzaro Felice) izleyicilerin karşısına çıkacak. 2018 Cannes Film Festivali En İyi Senaryo, Sinefiller Birliği En İyi Yönetmen Ödülü, 2018 Kudüs Film Festivali Özgürlük Ruhu Ödülü, 2018 Batum Film Festivali En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, Eleştirmenler Jürisi Mansiyon ödüllerinin sahibi olan film İtalya- İsviçre-Fransa- Almanya ortak yapımı. Senaryosu ve yönetmenliği Alice Rohrwacher’a ait “Mutlu Lazzaro”nun konusu ise şöyle; Alice Rohrwacher’in Cannes’da ödül kazanan son filmi, günümüz dünyasını mistik öğelerle ele alan bir dostluk hikâyesi anlatıyor. Düz bir zaman çizgisi izlemeyen ve Super16 filmle çekilen Mutlu Lazzaro, filme adını da veren genç çiftçi Lazzaro’yu takip ediyor. Cenneti andıran bir köyde yaşayan iyilik timsali Lazzaro, en yakın arkadaşı asilzade Tancredi’yi aramak için hem mekânı hem de zamanı aşmayı göze alıyor. Cannes’da En İyi Erkek Oyuncu ödülü için adı çokça geçen Adriano Tardiolo, mucizesiz bir aziz kadar masum Lazzaro rolündeki performansıyla öne çıkıyor.